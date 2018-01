El paraíso son los otros

El título de esta columna recuerda a Sartre, quien en su drama A puerta cerrada propuso que “el infierno son los otros”. Se han escrito centenares de páginas interpretando lo que quiso decir. Pienso que probablemente quien mejor sabía qué quiso decir Sartre fue Sartre, quien afirmó, unos veinte años después del estreno de la obra, que “los otros son, en el fondo, aquello que hay más importante para nuestra propia conciencia de nosotros mismos”. ¿Pero, entonces por qué son el infierno? Voces importantes en la psicología moral moderna opinan lo contrario.

Dan Sperber y Hugo Mercier, investigadores del CNRS, en Francia, y Jonathan Haidt,de la Universidad de Nueva York, se preguntan por qué los humanos somos tan buenos razonando en algunos contextos y tan malos en otros. ¿Por qué el “sesgo de confirmación” es una tendencia tan fuerte (casi una constante) que lleva a que la gente, en forma automática, busque las evidencias que soportan sus creencias iniciales y no indague sincera y objetivamente la verdad, sea cual fuere? ¿Por qué no hay un sistema que sea capaz de enseñar el pensamiento crítico de forma que las personas se planteen automáticamente dudas sobre su propia posición? ¿Por qué el razonamiento está tan generalmente sesgado cuando los intereses propios están en juego?



La respuesta que se dan es que el razonamiento no fue diseñado por la evolución para buscar la verdad, sino para ayudarnos a ganar discusiones. Así se nos permitió explotar, con ventajas, el rico ambiente social, único en los humanos. Esa interpretación, que se basa en el potencial de la razón para generar interacciones con los otros, explicaría por qué ella evolucionó y cómo encaja con otros mecanismos cognitivos y por qué, aunque ha llevado a ideas terribles, ha permitido también difundir las que son buenas. En verdad, todo esto no es totalmente novedoso. Ya David Hume en el siglo XVIII decía que “la razón es, y debe ser, esclava de las pasiones, y no puede pretender otro oficio que servirles y obedecerles”.



El hecho de que el método científico se base en la crítica descarnada de las nuevas ideas parecería contradecir las afirmaciones anteriores. Pero, hay que reconocer que en la construcción de consensos en ciencia es más frecuente la crítica de los pares que la de quien propone la nueva idea. No somos muy buenos para encontrar las fallas que hay en nuestro razonamiento. Pero para eso están los otros. Entre todos podemos acercarnos a la verdad. El paraíso, pues, son los otros.



Estas teorías, de ser ciertas, tienen implicaciones importantes en las discusiones políticas este año. Por un lado, explican las dificultades tan grandes que hay para que las personas con posiciones divergentes se escuchen. Todos quieren imponer su posición. Los mismos hechos son valorados en forma diametralmente opuesta si los comete alguien amigo, o alguien del campamento contrario. Los hechos son interpretados, en forma torcidamente imaginativa, para que justifiquen las opiniones propias. Se critica con absoluta intransigencia la intransigencia del otro.



En el pasado afirmé que las universidades se equivocan menos que los gobiernos, y que eso se debe a que en ellas existen, por su naturaleza, una amplia diversidad de pensamientos y un ámbito de debate razonablemente respetuoso. Sus peores momentos han sido aquellos en los que una posición hegemónica ha predominado. Tal vez, la salida a nuestro momento político esté en un modelo en el que predominen las alianzas entre pensamientos diversos. En esos ámbitos, cada uno defendería sus posiciones (como lo estaría ordenando la naturaleza humana), pero estaría sometido a la crítica de los otros. Valdría la pena probar, tal vez lo que creíamos infierno resulta siendo paraíso.



MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl