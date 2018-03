El lugar de la oposición

Elegimos Congreso y hemos tenido ya una semana llena de opiniones e interpretaciones y de cábalas sobre la cercana elección presidencial. Este va a ser nuestro Congreso, y va a regir con el presidente y las cortes los destinos del país. Esa fue la voluntad popular, y la tenemos que respetar. A quien no le guste algún congresista se le debe recordar que fue elegido por un gran número de compatriotas. Todos los congresistas tienen seguidores y detractores.

Para el mantenimiento de una democracia es crucial la forma como el presidente se relaciona no solo con los parlamentarios que lo apoyan, sino con los que se le oponen. El verdadero éxito de quien gane la presidencia va a depender, en gran medida, de que sepa poner a la oposición en su lugar, y ese debe ser un buen lugar.



He oído de algunos amigos expresiones que revelan el deseo de ganar para aniquilar a los oponentes. Se equivocan gravemente: la oposición es parte fundamental de la democracia. Sería tan peligroso comprarla con concesiones burocráticas o presupuestales como aplastarla. Antanas Mockus, en entrevistas después de su éxito, nos dio la primera lección de la legislatura: se refirió a sus oponentes del pasado (y que lo serán también en el futuro) con respeto; dejó claras sus diferencias, pero no les negó su derecho a una visión diferente y a que se presuma su honestidad.



Creo que el presidente Santos tuvo logros notables. El mayor de todos fue haber podido firmar un acuerdo de paz con las Farc-EP. Pero tuvo errores también. Los más importantes, en mi opinión, radicaron en su manejo de la oposición. El primero, por no vincularla desde un principio a sus planes de paz; el segundo, por asumir, como estrategia de la segunda campaña, una división entre defensores de la paz y partidarios de la guerra y, después del triunfo (muy precario), por no haber sido capaz de desmontar esa estrategia, que demostró todo su potencial destructivo en el referendo.

El verdadero éxito de quien gane la presidencia va a depender, en gran medida, de que sepa poner a la oposición en su lugar, y ese debe ser un buen lugar.

Si el nuevo presidente no asume una política de tolerancia con la oposición, enfrentaremos situaciones peligrosas. Puede ser que el presidente logre una coalición mayoritaria de congresistas. En ese caso, el peligro consistiría en que caiga en la tentación de ignorar y disminuir a la oposición. Con eso reduciría su campo de visión. Cerraría su mente a ideas diferentes y gobernaría solo con gente que está siempre de acuerdo (o simula estarlo). Se volvería miope, astigmático y perezoso.



Otra posibilidad es que elijamos a un presidente que no pueda conformar una coalición mayoritaria de apoyo. Hemos tenido ejemplos locales de que se puede gobernar en esa situación. Pero eso exige un esfuerzo mucho mayor en argumentación e ideas. Es peligroso que caiga en la tentación de usar la ‘mermelada’ o de una complacencia exagerada que lo lleve a ser más el vocero de su oposición que el líder del gobierno que asumió por mandato de la mayoría.



El otro peligro, y ese es de un tamaño mayor, es que, teniendo una minoría de congresistas a su favor, el presidente decida aplastar a la oposición mayoritaria. No es difícil justificarlo ante la gente con acusaciones rutinarias de corrupción, o con la muy manida de ‘los mismos con las mismas’. De esa opción tenemos casos dolorosos en el vecindario y ejemplos recientes en los dos extremos políticos: Chávez y Maduro en uno, Fujimori en el otro.



Yo recomendaría no votar por un candidato que insinúe siquiera la posibilidad de revocar el Congreso para nombrar otro, usando algún mecanismo extra, supra o neoconstitucional. Esperaría de los candidatos que nos anuncien en forma explícita el tratamiento que le piensan dar a su oposición. Por el que les darán a sus partidarios no estamos muy preocupados.



MOISÉS WASSERMAN