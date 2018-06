Diversidad e igualdad en nuestras redes

Estos días me encontré en las redes sociales uno de los mejores memes que he visto. Un señor que parecía uno de esos rednecks, poco sensible a las tendencias sociales liberales, le preguntaba, preocupado, a su pequeño hijo si en el jardín infantil había algunos niños “diferentes”. Sugería que su preocupación era acerca de si había inmigrantes, o latinos, o quién sabe: marcianos. El niño, lleno de ingenuidad y de sentido común, le contestó: “Claro, todos somos diferentes, ¿si no, cómo nos reconocerían los papás cuando vienen a recogernos?”.

Yo me atreví a imaginar una segunda escena del meme: hay un robo en el jardín infantil y un inspector le pide al niño hacer un retrato hablado del intruso. El niño describe a un señor con dos pies, con dos manos cada una con cinco dedos bien separados y una cara con boca, dos ojos y una nariz. Es decir, alguien igual a todos.



El niño imaginario nos muestra algo muy importante: la diversidad y la igualdad no son hechos opuestos, son dos caras de la misma moneda. Es imposible lograr la igualdad por un camino distinto al reconocimiento y respeto por la diferencia. Más aún, trabajos de investigación de hace pocos años, usando la teoría de juegos, llegan a la conclusión de que la diversidad en los grupos sociales promueve la cooperación entre las personas, y no lo contrario, como podría creerse intuitivamente.

Eso de la igualdad es algo relativamente reciente en la historia humana, y es más fácil de proponer que de lograr. Posiblemente el primer movimiento que la instituyó como ideal fue la Revolución francesa. Infortunadamente tomó el camino de cortarles la cabeza a los desiguales y finalmente configuró un imperio no tan diferente al que derrocó. La Revolución rusa pretendió acercarse al ideal, pero en el camino se deformó, y llegó a lo que Orwell describió tan bien en 'Rebelión en la granja', quienes modificaron la norma igualitaria inicial a una nueva según la cual “todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros”.



Sin embargo, no hay duda de que la humanidad ha mejorado y se acerca poco a poco a ideales de igualdad. Peter Singer describe bien el proceso en su libro 'El círculo en expansión'. Las normas de comportamiento moral surgieron en grupos pequeños y se aplicaban solo a los miembros de la tribu. No era no robar o no matar a cualquiera, sino no hacerlo a los suyos. Las religiones preservaban a sus fieles, pero no a los infieles. Los apóstatas eran los más odiados y perseguidos. Haber sido parte de la tribu y haberla abandonado quitaba todos los derechos. Poco a poco la humanidad fue expandiendo los límites de la tribu (por eso el título del libro) para incluir a otros, cada vez más diferentes. Singer se ha vuelto un activista para la inclusión de animales no humanos.



Las redes sociales han sufrido estos días algo parecido a una recaída en el progreso moral. Se han configurado verdaderas tribus, cada una con su sanedrín y su guardia pretoriana, que excluyen a los otros de su sistema de normas, incluso de su lógica. El respeto por los de la tribu parece exigir, como en épocas primitivas, el irrespeto total por los miembros de cualquiera otra diferente. La lógica complaciente con los actos de un candidato se voltea cuando los mismos actos son cometidos por el otro, y ¡pobres los apóstatas! Esos, sin consideraciones con toda su historia de vida, son maltratados y despreciados.



Tengo que contar un secreto acá. Tal vez algunos lectores no se hayan dado cuenta. Uno de los candidatos va a ser presidente y el otro no. ¿Seguiremos con una ética expandida a toda la sociedad, o regresaremos al esquema tribal? Dependerá de la medida en la que estemos dispuestos a respetar y mantener diferencias.



MOISÉS WASSERMAN