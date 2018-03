Con necesidad de un ‘like’

La mano con el pulgar hacia arriba, para enviar el mensaje 'like', ha sido uno de los desarrollos más exitosos de Facebook. Sin embargo, sus cocreadores están arrepentidos. Justin Rosenstein es tan crítico de su invento que instaló en su teléfono un programa que le limita el ingreso a la red. Leah Pearlman se fue a vivir a Colorado y se dedicó a pintar y escribir cómics. Los dos pertenecen a un grupo contestatario de refusniks, que desde el Silicon Valley, emporio de las nuevas tecnologías de comunicación, advierten sobre sus peligros.

El lema de la generación de jóvenes programadores era que la tecnología no podía ser vehículo de la maldad. Era lógico, pues, tratar de imbuir optimismo en la gente. El 'like' fue introducido por Facebook como un ejercicio para inyectar positivismo en el mundo. Posteriormente fue imitado por Twitter, que usa un corazoncito; por Amazon, que marca satisfacción con estrellitas amarillas, y por otras redes.



Pero, a pesar de esas buenas intenciones, se generaron efectos colaterales no deseados. Facebook y Google se convirtieron en los medios preferidos para anuncios comerciales. El pulgar y los íconos de satisfacción sirvieron para colectar información sobre los gustos de la gente, y las compañías generaron perfiles individuales que les permitían hacer propaganda a la medida de cada uno. Se creó la llamada “economía de la atención”, que se basa precisamente en la generación de incentivos para capturar la atención de la gente e inducirla a comprar, o a actuar de acuerdo con los intereses de quien posee o alquila la base de datos.

Esa información, como se ha visto en eventos mundiales recientes, puede ser indebidamente usada para influir en la gente y hasta modificar los resultados de votaciones cruciales. Facebook, en forma tardía y confusa, admitió que sus plataformas habían servido a la campaña rusa de desinformación malévola, durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Las agencias y los gobiernos europeos están promoviendo en estos días mecanismos legales de control. Zuckerberg prometió a sus dos mil millones de usuarios que la red iba a desarrollar mecanismos que los protegieran y les aseguraran privacidad.



Otro efecto colateral tiene que ver con la forma como el éxito extraordinario del 'like' modificó la comunicación entre las personas. En verdad, no estoy seguro de cuál es acá el huevo y cuál la gallina. ¿Modificó comportamientos por su gran éxito? ¿O tuvo éxito porque respondió a algunos mecanismos innatos que la gente usa para comunicarse?



El hecho es que el 'like' permite manifestar acuerdo o gusto, sin necesidad de un gran esfuerzo intelectual. Es un acuerdo vago, y quienes lo reciben experimentan, en palabras de Rosenstein, “pequeños pulsos de positivismo”. La gente disfruta esos estímulos de corto plazo, en los que dan y reciben muestras de aprobación social.



Lo negativo del asunto es que la comunicación entre las personas se empobrece. Se induce la generación de círculos de mutuo elogio en los que a nadie se le niega un 'like', sobre todo si no compromete, y a cambio se recibe también una buena dosis de lo mismo. Esta situación privilegia la pasión y los impulsos sobre el razonamiento profundo.



No es raro, pues, que si el 'like' es una cara de la moneda, la otra sea la de agresiones no elaboradas, sin contenidos diferentes al insulto, que también abundan en las redes. La indignación acrítica atrae la atención de la gente; no sé si por ser el resultado de una comunicación empobrecida o por ser su causa. Lo que sí es definitivo, por un mejor mañana, es que debemos empeñarnos en enriquecer la comunicación y llenarla de contenidos reales: hacer del debate un ámbito de construcción de ideas, no una gritería.



MOISÉS WASSERMAN