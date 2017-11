La segunda guerra civil americana

La segunda guerra civil que estallará en Estados Unidos será más devastadora que la que comenzó en 1861. En ese primer conflicto murieron más estadounidenses que los que han fallecido en todas las guerras en las que ha participado ese país desde entonces.

Pero la segunda guerra civil, que ocurrirá a finales de este siglo será mucho peor. La nación quedará dividida entre los estados “rojos” del sur y los “azules” del norte. El cambio climático habrá alterado drásticamente fronteras y formas de vida. El estado de Florida, por ejemplo, ya no existirá y más bien se podrá navegar por lo que para entonces se llamará el mar de la Florida. Un ataque terrorista esparcirá un nuevo agente biológico que desencadena una pandemia que dura una década y mata a más de 110 millones de personas.



Estos no son los pronósticos de un futurólogo, sino los de un novelista. Omar el Akkad (de 35 años) nació en Egipto, creció en Catar y trabajó como periodista en Canadá. Ha cubierto la guerra en Afganistán, la prisión de Guantánamo, la Primavera Árabe y los conflictos raciales en Ferguson, Misuri. Esos y otros acontecimientos le sirven de inspiración para su inquietante primera novela, ‘American War’ (‘La guerra americana’).



La “guerra americana” de este libro ocurre entre 2074 y 2095 y, si bien el desencadenante más inmediato es el asesinato del presidente de Estados Unidos a manos de un terrorista suicida, el contexto que la nutre es una sociedad profundamente dividida. Esta extrema polarización se desborda a raíz de la promulgación de una ley que prohíbe el uso de combustibles fósiles en el país. Inmediatamente, Misisipi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Texas rechazan la ley y declaran su independencia, y comienza así la segunda guerra civil.



El Akkad desarrolla la trama a partir de los Chestnut, una familia “normal” de esos tiempos. Parte de esa “normalidad” es que la guerra los alcanza y terminan viviendo durante largos años en un campamento de refugiados que, cruel ironía, se llama Campo Paciencia. El autor conoce bien los campamentos de refugiados de Oriente Próximo y usa lo que ha visto para transmitirnos vívidamente las terribles condiciones de estas precarias ciudades temporales que casi siempre acaban siendo permanentes.



Las circunstancias de la familia Chestnut se ven constantemente sacudidas por conflictos políticos que se nutren de odios ancestrales. El personaje central es una de las hijas, Sara T. Chestnut, a quien todos llaman Sarat. En esta historia los drones son una presencia constante. También el terrorismo. En el Campamento Paciencia, la joven Sarat es reclutada y radicalizada por un agente del Imperio Buazizi, que ha surgido después de que múltiples revoluciones en los países árabes y regiones de Asia Central crearan las condiciones para formar una sola nación, cuya capital es Cairo. El nombre de este nuevo imperio está cargado de significado: Mohamed Buazizi fue el joven tunecino cuya inmolación en 2010 provocó las revueltas populares que terminaron derrocando al dictador de ese país y estimulando la Primavera Árabe.



El propósito implícito de muchas novelas distópicas es ilustrar el mundo de hoy a través de la descripción del futuro. Esto lo logra muy bien El Akkad. Él ha dicho que cuando comenzó a escribir el libro, hace tres años, su propósito era “acercar a sus lectores a los horrores producidos por la violencia sectaria y mostrarles cómo el deseo de venganza es universal”. También reconoce que no había anticipado que su entonces muy especulativa premisa (que una potencia foránea interviene en la política estadounidense) pudiese llegar a ser la realidad que hoy domina la conversación nacional americana. Pero quizás el mayor logro de esta novela es que nos hace sentir que ominosas situaciones extremas que ahora nos parecen inverosímiles quizás no sean tan improbables y remotas como creemos. Y que todo depende de nosotros y de lo que hagamos ahora.



MOISÉS NAÍM@moisesnaim