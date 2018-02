No es Petro, es el indeciso

Las encuestas que miden la carrera de caballos –el ‘head to head’ en el argot de la consultoría política– tienen poca importancia cuando se hacen tan lejos de la fecha de las elecciones. Sirven para alborotar el avispero y, más seriamente, para entender los cruces de votantes, es decir, cómo los votantes de un candidato pueden pasarse a las filas de otro si el suyo no está presente. Esto importa porque les da a los contendores una idea de cuál es el espacio de competencia que tienen y con quién compiten; en plata blanca, a quién pueden robarle apoyo.

Decir que Petro gana en las encuestas es no saber leer las encuestas. El ganador es ‘No sabe/no responde’, sumado al voto en blanco. Ese colombiano que no tiene idea de qué hacer ni por quién votar se acerca al 40 %. Que el líder de una encuesta tenga el 20 % significa, precisamente, que la encuesta no dice gran cosa. El ganador de todas las encuestas recientes es el indeciso.



Lo que las encuestas actuales no revelan es algo que será inevitable en la actual contienda presidencial: la existencia de dos bloques claros de votantes, casi sin cruce de votos entre estos, cada uno con apoyo de la mitad del electorado votante.



Se trata de los del No y los del Sí, o de los votantes de centroderecha y derecha, por un lado, y los votantes de centroizquierda e izquierda por el otro.



Eso lleva a pensar que difícilmente en segunda vuelta habrá un enfrentamiento entre dos integrantes de un mismo bloque (Fajardo versus De la Calle o Petro, o Vargas Lleras contra el candidato de Uribe y Pastrana).



Si eso es cierto, lo que está por definirse es quién avanza en cada uno de los bloques.



Empecemos por el centroderecha y la derecha.



El uribismo y el pastranismo han logrado construir una opción muy fuerte. Lo han hecho mediante una inteligente estrategia de ‘juegos de hambre’, eliminando un precandidato por semana hasta coronar a Iván Duque (un uribista ‘kosher’ para muchos no uribistas) y una consulta pactada para definir quién es su candidato entre este y la exministra de Defensa y excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez (ni menciono a Ordóñez, a quien no le veo posibilidades y cuyo endoso sería radiactivo). Esto hace que la opción del exvicepresidente Germán Vargas Lleras encuentre menos espacio para crecer. Él mismo se cerró la opción de hacerlo hacia el centro, así que su crecimiento es hacia el espacio que ocupa el candidato uribista-pastranista. Y ese espacio se ha ido llenando.



En el centroizquierda y la izquierda, en cambio, no lograron encontrar mecanismos para consolidarse, quizá por una obstinación un poco arrogante de Fajardo al cerrarse a una coalición con De la Calle, con lo cual hay tres candidatos que pelearán ese otro 50 %: Petro, De la Calle y Fajardo.



Hoy están muy pegados Fajardo y Petro, pero es posible que De la Calle suba algo y queden los tres más o menos emparejados en el 17 %. El gran riesgo de algo semejante es que es probable que las encuestas no estén leyendo bien el apoyo a Petro y haya votantes petristas vergonzantes a quienes, aunque intuyen (o saben) que el exalcalde es un administrador incompetente, su rabia antisistema los inclina a apoyar a ese candidato.



Los escenarios de segunda vuelta más probables serían entonces los que enfrentan al ganador del grupo A con el del grupo B.



Petro, Fajardo o De la Calle contra Vargas Lleras o quien gane entre Marta Lucía y Duque. No se puede descartar lo que sería un escenario de espanto: Petro contra Vargas Lleras, caso en el cual sería fácil para el primero armar el juego clásico de la antipolítica contra la politiquería, el futuro contra el pasado, etc., etc. Pero hoy diría que la probabilidad más alta sería un enfrentamiento entre Fajardo y el candidato uribista-pastranista. Es decir, aunque el propio Fajardo no lo quiera, un nuevo enfrentamiento entre el país del Sí y el país del No.



MIGUEL SILVA