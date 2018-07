Sin defensa

“Si no logramos erradicar 50.000 hectáreas de coca en el año (2017), renuncio”, aseguró hace 12 meses el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, cuando se conocieron las cifras de crecimiento de los cultivos de coca, que pasaron de 64.000 a más de 150.000 hectáreas desde cuando el ministro –directo responsable del tema– llegó al cargo hasta cuando emitió esa declaración en forma de compromiso. Resulta que no solo no consiguió esa rebaja de 50.000 hectáreas, sino que los cultivos de coca crecieron en más de 30.000 y cerraron 2017 en la aterradora cifra de 180.000 hectáreas. Eso, según el Gobierno, porque, a juicio de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), en Washington, la cifra real es de 209.000 hectáreas.

No he oído que el ministro vaya a renunciar: ya para qué, si, igual, se va en cuestión de semanas. Eso sí, como vergonzosa herencia, le deja al país esa espeluznante área sembrada de coca, resultado de su incompetencia y de haber mirado para otro lado mientras las matas de coca se multiplicaban. Villegas no quiso molestar a su jefe, el presidente Juan Manuel Santos, que nada quería saber de eso, pues solo estaba interesado en cerrar el acuerdo de La Habana, y para ello era fundamental parar en seco la aspersión área, un pedido que las Farc hicieron por un costado de la mesa de negociación y les fue debidamente satisfecho.



La culpa no es solo del mindefensa, ni de los generales que le hicieron caso sin la más leve advertencia. Parte de la responsabilidad recae en el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien, en abril de 2015 –en un momento crítico de las negociaciones de La Habana y cuando los cultivos comenzaban a crecer–, recomendó al Gobierno suspender, por razones de salud pública, la fumigación aérea con glifosato.



No sé si esas razones eran válidas: hace unos meses, la Comisión Europea renovó hasta 2022 la licencia para usar glifosato en los países del Viejo Continente. Pero, aun si lo eran, la verdad es que la administración Santos no diseñó un plan alternativo para contener el aumento de la coca, y los resultados están a la vista: las mafias –‘bacrim’, disidencias de las Farc, socios de los carteles mexicanos al estilo Santrich– están sacando más cocaína que nunca, andan popochas de plata, y su riqueza se ha traducido en una capacidad sin límites de matar. No es extraño que, en ese escenario, el homicidio esté rebrotando en Colombia después de más de una década de caída.



Por enésima vez lo digo en esta columna: soy un convencido de que solo una legalización integral de todos estos negocios prohibidos (y que justamente por prohibidos generan descomunales utilidades para los capos que los manejan) acabará con el problema en el mundo. Pero, por enésima vez también, reparo en que, en la actualidad, no existe en el planeta un ambiente político y de opinión favorable a esa legalización. No obstante algunos pasos en esa dirección –limitados a la marihuana y no extendidos a la cocaína–, no hay cómo avanzar, por ahora, hacia la legalización integral.



De modo que para un país como Colombia, donde el aumento de los cultivos se traduce en poder mafioso y aumento de la violencia, no queda más remedio que combatir sin tregua esas plantaciones. Tarde lo descubrió el Gobierno, que acaba de decidir volver al glifosato, regado con drones, según ha dicho, en el colmo de la payasada, el ministro Villegas. Al fin y al cabo, a él qué le importa si ya se va para su casa, mientras al país se lo lleva el diablo en forma de mata de coca. Señor ministro de Defensa: en este tema, usted no tiene defensa.



* * * *



Otro. Informa 'Portafolio' que el oleoducto de Caño Limón lleva 170 días sin bombear, en gran medida por atentados del Eln. Otro regalo del mindefensa y su equipo.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com