Predicciones 2018

Como todos los años por estas calendas, me animo a plantear algunas predicciones políticas, económicas y hasta deportivas sobre el año que vendrá, no sin antes revisar cómo me fue con los pronósticos para 2017.

Acabo de releer la columna que escribí hace un año y encontré varios aciertos: que el presidente Juan Manuel Santos perdería margen de maniobra para desarrollar los acuerdos con las Farc, que surgirían disidencias de esa organización dedicadas al narcotráfico, que los escándalos como Odebrecht se ahondarían, que la economía no iba a levantar cabeza, que a la administración Trump comenzaría a molestarle el aumento de narcocultivos en Colombia y que la selección nacional clasificaría al Mundial de Rusia, con Falcao recuperado y James como titular en un nuevo equipo. Todo eso pronostiqué, y no me fue mal.



Para 2018, la primera predicción tiene que ver con la elección presidencial. Sería suicida apostar por un ganador. La campaña apenas comienza y desde ya luce reñida, pero me atrevo a decir que las posibilidades ciertas de llegar a la Casa de Nariño se concentran en tres nombres: Sergio Fajardo, Germán Vargas e Iván Duque. El primero tiene mucho voto de opinión y poca organización política. El segundo, mucha organización y maquinaria, pero el voto de opinión se le ha vuelto esquivo. Y el tercero combina juventud y seriedad y tiene el apoyo de Álvaro Uribe, que, demostrado está, pesa una enormidad. Gustavo Petro puede pasar a segunda vuelta, pero hay tanto antipetrismo que no tendría cómo ganarla.



Escándalos como el de Odebrecht, el ‘cartel de la toga’, las regalías del Meta y varios más cobrarán, en los primeros meses de 2018, cabezas muy importantes, toda vez que el ciclo investigativo, tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría como en la Sala Penal de la Corte Suprema, se está cerrando, y a esos organismos se les acerca la hora de tomar duras decisiones. El caso de Roberto Prieto, amigo personal y de negocios del Presidente, puede tener consecuencias de hondo impacto.



La economía seguirá apaleada, al menos hasta que el panorama político se despeje, lo que solo ocurrirá hacia mayo o junio. Aparte de condiciones objetivas como la descomunal carga tributaria que dejaron dos reformas seguidas impulsadas por Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, los pocos que tienen plata para invertir en proyectos productivos o compra de vivienda han paralizado sus decisiones hasta que el horizonte aclare. Y así, la economía avanza a paso de tortuga. Que crezca apenas 2 por ciento en el primer semestre de 2018 es razonable. Si la elección presidencial elimina los nubarrones, el segundo puede ser mucho mejor.



A Donald Trump se le complicará la vida aún más, a medida que las investigaciones del fiscal especial que indaga sobre el apoyo ruso a su candidatura en 2016 vayan cerrando el cerco en torno a los asesores del Presidente y a él mismo. El riesgo para Colombia es que, acorralado, Trump trate de desviar la atención hacia enemigos exteriores y nos ponga en la mira –más de lo que ya estamos– por causa del enorme aumento de los cultivos de coca.



¿Cómo le irá a Colombia en el Mundial? Si no hay lesiones, James y Falcao llegarán a Rusia en muy buena forma y, sumados a Edwin Cardona, Juan G. Cuadrado y otros como Jimmy Chará, nos permitirán superar la ronda de grupos y llegar, cuando menos, a octavos de final. Pero hay muchos equipos que pasan por excelentes momentos, como Alemania, Brasil, Inglaterra, Bélgica, España y Francia –sin descartar a la Argentina de Messi–, y cualquiera de esos que nos toque será muy difícil de derrotar. Con mucha suerte, llegaremos a cuartos para repetir lo hecho en Brasil. Pero lo dudo. Felicidades a todos los lectores.



MAURICIO VARGAS

