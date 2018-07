Ningún títere

Decepcionados deben de estar los tempranos opositores del presidente electo, Iván Duque, con la docena de nombres de ministros del nuevo gabinete, dada a conocer en estos días: no aparece ningún uribista radical, de esos que llamaban a hacer trizas los acuerdos de paz; tampoco asoman en la nómina ministerial entrante representantes de las nuevas mayorías del Congreso, ni hay el menor indicio de milimetría para repartir cuotas en el gabinete a los distintos partidos que se muestran dispuestos a apoyar a Duque en el Capitolio.

Ni títere del expresidente Álvaro Uribe ni marioneta de la clase política, esa misma a la que el mandatario saliente, Juan Manuel Santos, le entregó no solo la burocracia, sino el control de una buena tajada del presupuesto para que robara a gusto. Duque ha nombrado sobre todo duquistas. Y ese sello de independencia es bienvenido.



La llegada de Nancy Patricia Gutiérrez al Ministerio del Interior reivindica a una mujer víctima por años de una Corte Suprema manipulada por el ‘cartel de la toga’ y el de los falsos testigos, y que resultó en buena hora exonerada. Tiene experiencia y sabe cómo funciona el Congreso. Otro con experiencia es el nuevo canciller, Carlos Holmes Trujillo, varias veces ministro y embajador.



En el caso del Minhacienda, consciente de la gravedad de la situación fiscal, Duque optó por la cancha de alguien que, como Alberto Carrasquilla, ya estuvo en el cargo y sentó las bases de años de excepcional crecimiento de la economía en la década pasada. Poco amable y nada simpático, esperemos que sea capaz de repetir esa hazaña.



En Mindefensa, el presidente electo repite la fórmula de traer a alguien de los gremios privados –Guillermo Botero, expresidente de Fenalco–, que ya utilizó Santos con Luis Carlos Villegas. Esperemos que a Duque le vaya mejor, porque el deterioro en la seguridad es aterrador y no siempre los líderes gremiales son buena solución.

Gloria María Borrero llega al Ministerio de Justicia con una vasta experiencia y tras más de una década al frente de la prestigiosa Corporación Excelencia en la Justicia, la entidad que más y mejor ha diagnosticado la crisis de ese sector, y desde donde en varias ocasiones surgieron duras críticas al expresidente Uribe.



Qué bueno lo de Juan Pablo Uribe en el Ministerio de Salud: médico experto en administración y salud pública, estuvo varios años al frente de la Fundación Santa Fe y, por ello mismo, tiene bien identificados los problemas de un sector que, más que expertos en finanzas, necesita gerente. La designación de Andrés Valencia, expresidente de Fenavi, en la cartera de Agricultura implica devolverle a un conocedor del agro un ministerio que estuvo por años en manos de la clase política.

Dura tarea le espera a Ricardo Lozano, nuevo ministro de Ambiente. Este experto en cambio climático tendrá que controlar con severidad a los depredadores de bosques y a los envenenadores de ríos, pero a la vez tendrá que mantener a raya a los ambientalistas ultras que dicen no a todo.



José Manuel Restrepo en Comercio, Industria y Turismo, María Victoria Angulo en Educación, Jonathan Malagón en Vivienda, María Fernanda Suárez en Minas y Energía y Gloria Alonso en Planeación Nacional son nombres que huelen mucho a academia y renovación, cero a ‘furibismo’ y cero a clase política.



Eso suena bien, pero por sí solo no basta: ahora ellos y el resto del gabinete, donde hay una mezcla de experiencia y renovación, deberán demostrar que, además de conocer sus temas, saben hacer la tarea. Tendrán al frente una opinión pública harta de incompetentes y corruptos, una oposición que no les dará tregua y una clase política que reclamará su cuota de puestos y contratos. Ojalá que el nuevo mandatario y su equipo resistan esta embestida.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com