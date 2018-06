Las lecciones

Semanas antes de la primera vuelta, escribí aquí: “En 1982, Belisario Betancur ganaba las encuestas pero Alfonso López tenía la maquinaria, y muchos decían que López ganaría: triunfó Belisario. En la consulta liberal de 1990, Hernando Durán Dussán tenía la maquinaria, pero las encuestas decían que ganaba César Gaviria (…) ganó Gaviria. Para la segunda vuelta del 98, Andrés Pastrana ganaba las encuestas, pero Horacio Serpa tenía la maquinaria (…) Triunfó Pastrana. En 2002, Serpa seguía con la maquinaria, pero perdía las encuestas frente a Álvaro Uribe, quien a la postre ganó.

¿Qué pasó en 2014? Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga estaban empatados en sondeos, y la maquinaria, que estaba con Santos, pudo inclinar la balanza a favor de la candidatura reeleccionista. Una cosa es que la maquinaria pueda resolver un empate como ese y otra, muy distinta, que consiga subir a Vargas del 10 por ciento o menos al 25 por ciento o más que necesita para pasar a segunda vuelta”.



Presento disculpas por autocitarme, no es por dármelas. Era muy fácil predecir lo que ocurrió el 27 de mayo: bastaba con mirar la historia. A Vargas lo apoyó el 70 % de los congresistas, pero apenas consiguió 1,4 millones de votos (el 7,2 % de los sufragios). A ver si muchos analistas y pronosticadores aprenden la lección y nadie vuelve a decirnos que un candidato puede comprar su pase a segunda vuelta a punta de maquinaria y de voto amarrado. En presidenciales, la gran mayoría de los electores vota como le da la gana. Y eso es muy bueno. Ojalá ocurriera lo mismo en las parlamentarias.



Pero hay más lecciones: la ventaja que Duque y Petro adquirieron muy temprano en la campaña se debe en buena medida a que participaron y ganaron sus consultas populares, el 11 de marzo, al tiempo con las elecciones de Congreso. Eso les permitió arrancar primero su actividad proselitista, con manifestaciones y publicidad, y con toda la atención de los medios. Para 2022, si un candidato quiere tener opciones en las presidenciales, debe tratar de ganar primero una consulta popular en marzo.



Y otro aprendizaje, derivado de lo que le pasó a Sergio Fajardo: si le va a apostar al centro, concéntrese en eso y no se mueva a los extremos. Hace siete meses, cuando estaba ubicado en el centro del espectro, el exalcalde de Medellín ganaba las encuestas. Cuando resolvió aliarse con la izquierda marxista del Polo, perdió perfil y desconcertó a muchos electores. En la recta final de la campaña, volvió a apuntarle al centro y solo al centro: casi pasa a segunda vuelta, a donde quizás habría llegado si no hubiese abandonado el centro a mitad del camino.



A dos semanas de la segunda vuelta, me dan risa todas las elaboraciones en torno a las alianzas que Duque y Petro; cada uno por su lado, pactan para sumar apoyos. Que los liberales y conservadores con Duque, que los del Polo con Petro, que para dónde va ‘la U’. ¿Acaso no vieron lo que pasó el 27 de mayo? Los votantes de Fajardo, Vargas y De la Calle no van a sumarse como borregos a la opción que ellos les digan, ni si les dicen Duque, ni si les dicen Petro ni si les dicen voto en blanco. La gran mayoría de los electores va a votar por quien quiera. ¿No es eso acaso una maravilla?



De modo que, aun si Duque arranca con ventaja sobre Petro en las encuestas, ambos tienen opción. Eso sí, para ganar tienen que dedicarse a hablarles a los electores, no a los jefes políticos; a los votantes, y no a las maquinarias. Duque lleva tiempos en un proceso de moderar el discurso radical de su partido, el Centro Democrático, y por eso tiene ventaja. Petro ya se dio cuenta y ahora está moderando sus propuestas más chavistas (asamblea constituyente y expropiación de empresas privadas). A ver a quién le creen más los sufragantes.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com