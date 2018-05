La gran apuesta

A medida que avanza la campaña, para muchos resulta más y más difícil mantener la cabeza fría. La paranoia y la agresividad son el pan de cada día, en especial entre aquellos cuyo candidato no consigue despegar en las encuestas. Al dirigente de Cambio Radical, Rodrigo Lara, a quien le tengo aprecio personal, le ha dado por pelear contra todo: columnistas, encuestadoras, liberales. Eso sí, con tan pocos resultados como los que consiguió hace años, una noche de elección parlamentaria en 2010, cuando se cuadró como boxeador ante un humilde celador de la Registraduría, furioso Lara porque no le iba bien en el conteo de votos.

Cientos de fanáticos del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro —que no tienen de qué quejarse, pues van de segundos y al alza— se salieron de la ropa esta semana por mis cuestionamientos sobre las generosas inversiones de la campaña petrista en el Caribe. Eso sí, me hicieron un enorme favor: para poderme insultar, replicaron miles de veces mi columna, que batió todos los registros en redes sociales y llegó a muchísimos lectores a quienes les gustó, y así me lo expresaron. Demostró el petrismo que tiene una poderosa bodega, como llaman a esos centros desde donde decenas de operadores con equipos electrónicos sofisticados —y costosos— activan las redes a favor de su candidato. No respondo insultos —y menos amenazas, que también hubo— y prefiero mantener la cabeza fría para seguir analizando la campaña sin calenturas.



En ese campo, me interesa la muy audaz apuesta del amigo César Caballero, cabeza de Cifras y Conceptos, que resolvió innovar con un sistema de pronóstico electoral —él mismo aclara que no es una encuesta— que mezcla sondeos de opinión con análisis de la maquinaria que acompaña a cada candidato. Mientras que las firmas encuestadoras tradicionales —a las que pocas veces les reconocen sus muchos aciertos y con enorme frecuencia les cobran sus descaches— apuntan todas a que el exsenador Iván Duque va de primero con entre 38 y 41 por ciento, seguido por Petro con entre 25 y 31 por ciento, luego por Sergio Fajardo con entre 12 y 17 por ciento y más atrás por Germán Vargas, que no pasa del 10 por ciento, Cifras y Conceptos apuesta a que Duque y Vargas irán a segunda vuelta.



Según la lógica de Caballero, las maquinarias de los caciques que apoyan a Vargas son capaces de bajar a Petro de la segunda vuelta, para meter al exvicepresidente. Y es cierto que a Vargas se le ha pegado la crema y nata de la ‘mermelada’ santista. Pero ¿qué tanto pesa la maquinaria en las presidenciales? Hagamos historia. En 1982, Belisario Betancur ganaba las encuestas pero Alfonso López tenía la maquinaria, y muchos analistas decían que por eso López ganaría: triunfó Belisario. En la consulta liberal de 1990 —que fue la verdadera presidencial de ese año—, Hernando Durán Dussán tenía la maquinaria, pero las encuestas decían que ganaba César Gaviria, algo que muchos dudaban, y, por la maquinaria, daban por favorito a Durán: ganó Gaviria.



Sigamos. Para la segunda vuelta del 98, Andrés Pastrana ganaba las encuestas pero Horacio Serpa tenía la maquinaria y era visto, por ello, como ganador. Triunfó Pastrana. En 2002, Serpa seguía con la maquinaria de su lado pero perdía las encuestas frente a Álvaro Uribe, quien a la postre ganó. ¿Qué pasó en 2014? Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga estaban empatados en sondeos, y la maquinaria, que estaba con Santos, pudo inclinar la balanza a favor de la candidatura reeleccionista. Una cosa es que la maquinaria pueda resolver un empate como ese y otra, muy distinta, que consiga subir a Vargas del 10 por ciento o menos al 25 por ciento o más que necesita para pasar a segunda vuelta. Pero la apuesta está sobre la mesa: Vargas se juega la presidencia y César Caballero, su prestigio. Veremos.



MAURICIO VARGAS

