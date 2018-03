El nuevo Congreso

11 de marzo 2018 , 12:59 a.m.

El voto de este domingo para elegir Cámara y Senado puede servir para poco. Si, como prevén las encuestas, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro pasa a la segunda vuelta presidencial y si, como puede ocurrir, en esa final contra el otro clasificado, gana la presidencia, es seguro que convocará una asamblea constituyente y que esta revocará el mandato del Congreso que los votantes elijan el domingo. De ese modo, Petro seguirá el mismo camino que recorrió Hugo Chávez después de hacerse con el poder en Venezuela, a inicios de 1999.

Dirá que lo hace porque es un parlamento lleno de corruptos –y algo de razón tendrá–, pero el motivo es otro: en este nuevo Congreso, Petro carecerá de los más mínimos apoyos políticos. Si las proyecciones de analistas y encuestadores se cumplen, las nuevas cámaras legislativas estarán dominadas, de manera amplia, por un espectro de partidos del centro hacia la derecha, y tendrá una reducida minoría del centro hacia la izquierda.



Es muy posible que entre el Centro Democrático, Cambio Radical, los conservadores, ‘la U’ y los liberales consigan entre 75 y 80 de las 108 curules que tendrá el Senado (las 102 actuales, más cinco asignadas a la Farc y una más para el candidato que pierda la segunda vuelta, como quedó aprobado en la más reciente reforma), eso sin contar con otro pequeño partido de derecha, Opción Ciudadana, que puede conseguir cuatro bancas. Si consiguen pasar el umbral, los partidos de centroizquierda e izquierda, como el Polo Democrático y la Alianza Verde, apenas sumarán una docena, que, unidas a las cinco de la Farc, no les alcanzarán para oponerse a la enorme bancada del centro hacia la derecha.



Aun si los liberales se unieran a la izquierda, algo muy poco probable, esa bancada seguiría en minoría. Además, si los cristianos del Mira consiguen pasar el umbral, sus convicciones religiosas los acercarán a la derecha y no a la izquierda. Proporciones similares tendrá la Cámara. Es previsible que el Congreso que salga elegido este domingo se oponga, por ejemplo, a nuevas concesiones a la guerrilla desmovilizada. Si Petro gana la presidencia, le va a resultar imposible entenderse con esas mayorías: no es claro cómo pueda conseguir que ese parlamento apruebe su idea de convocar una constituyente.



Con este Congreso, la Unidad Nacional que apoyó a Juan Manuel Santos –‘la U’, Cambio Radical y los liberales, y en muchas ocasiones también los conservadores– dejará de existir, y quedarán abiertas las puertas para la consolidación de nuevas mayorías en las cuales juegue un papel muy importante el Centro Democrático, que bajo Santos fue durísimo opositor.



Como los líderes políticos de esos partidos hacen estos mismos cálculos, hay desde ya conversaciones abiertas. Esta misma noche, es muy posible que buena parte de ‘la U’ se acerque a Cambio Radical y a la candidatura de Germán Vargas, a quien Santos quiere como sucesor. Pero también hay canales abiertos entre Cambio Radical y el Centro Democrático, por si las encuestas aciertan e Iván Duque se impone en la consulta que lo mide contra Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y eso dispara su reconocimiento y respaldo, como ocurrió hace ocho años con Antanas Mockus.



Hay contactos más sorprendentes, entre santistas y uribistas. Todo ello, claro está, estimulado por el miedo que una victoria de Petro le produce a la inmensa mayoría de los dirigentes de esos partidos. Falta ver cómo cierra el conteo de votos de las elecciones de hoy, cómo se mueven las encuestas para las presidenciales en las semanas por venir y cómo, en consonancia con esos resultados, avanzan las conversaciones y los pactos. Pero una cosa parece evidente: el nuevo Congreso estará inclinado hacia el centroderecha, y eso marcará buena parte del rumbo político.



MAURICIO VARGAS

