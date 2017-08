El mal chiste de las Farc

A las Farc les conocíamos su historial de crimen, el discurso con que pretendían justificarlo y su habilidad para conseguir en la mesa de negociación mucho más de lo que nunca obtuvieron por la vía militar. No nos había tocado la faceta del sentido del humor de unos comandantes que siempre se han presentado con cara adusta y muchas veces amenazante. Lo vinimos a descubrir en los apartes conocidos del documento entregado por esa organización al Gobierno, con el listado de los bienes que, según lo pactado en La Habana, deben poner a disposición de la reparación de las víctimas.

Aparte de 2.500 millones de pesos y unos 450.000 dólares en efectivo –menos de lo que suelen hallar las autoridades en una sola caleta de las Farc–, y de una cantidad de cabezas de ganado sin mayor identificación ni título, los comandantes anuncian la entrega de 241.000 hectáreas cuya posesión no pueden acreditar, por lo cual solo después de larguísimos pleitos con sus actuales ocupantes sería posible usar esos recursos para reparar a las víctimas, tal y como muy bien lo explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez en una carta al Gobierno con serias dudas sobre el listado.



Incluyen en la lista 3.753 kilómetros de carreteras que alegan haber construido. Aun si así fuera, ¿cómo podría servir esa infraestructura para resarcir a las víctimas? Y agregan el listado de las armas que entregaron a Naciones Unidas, lo que tampoco es útil pues no hay cómo vender ese equipo, salvo que la ONU se involucrara en el mercado negro de armas.



Pero ahí no para la cosa. Los comandantes listan supuestas inversiones sociales de cirugías umbilicales y venas varices, así como una de cavidad de pene. Y luego viene el remate del mal chiste del listado: traperos, escobas, botas, pocillos, exprimidores de naranja, sartenes, “una burla a las víctimas” como lo calificó con tino y franqueza el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo.



Incluyendo los trastos de cocina que si acaso valen monedas, el vocero de las Farc, ‘Pastor Alape’, sostiene que el listado equivale a 963.000 millones de pesos. Aun si esa cifra fuera correcta, es muy inferior a lo que la Fiscalía ya ha identificado y comenzado a intervenir por vía judicial. La información que tiene apunta a una cantidad no lejana a los 9 billones de pesos, casi diez veces lo que dice ‘Alape’, quien, por cierto, en otro mal chiste, dijo hace pocos días que “las Farc no cometieron masacres”.



Lo ocurrido no es asunto menor. El acuerdo de La Habana determina que los bienes no inventariados por las Farc “recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”, la extinción de dominio. En el caso de la tierra, el Fiscal deja en claro que “como el presunto inventario no identifica jurídicamente los bienes inmuebles, la Fiscalía entiende que –por ahora– no hay inmuebles de las Farc que escapen” a la extinción de dominio. El ministro de Justicia, Enrique Gil, que suele sintonizarse poco con el Fiscal, esta vez habló fuerte y advirtió que “quienes escondan bienes pueden perder los beneficios de la justicia especial de paz”.



Pero voy más allá de las consecuencias jurídicas: esto evidencia mala fe y cinismo de los jefes de las Farc, la actitud contraria a la que amerita el gigantesco beneficio que la sociedad les brinda en el acuerdo de La Habana, para que, incluso, se puedan librar de la cárcel a pesar de sus horrendos crímenes, solo comparables con los de los paramilitares. A más de cinismo, hay desfachatez: otro vocero de las Farc, ‘Jesús Santrich’, respondió a los cuestionamientos diciendo que el Fiscal “es un payaso”. ¿Insultar al Fiscal es la forma de entrar a la legalidad? Ese listado de las Farc es la verdadera payasada, solo que, en vez de hacer reír, indigna a las víctimas y a millones de colombianos.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com