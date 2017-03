Digan la verdad II

Un lector me escribió el martes: “Le están haciendo caso, están comenzando a decir la verdad”. Se refería a mi columna de hace una semana, cuando sugerí a Roberto Prieto, gerente de las dos campañas de Juan Manuel Santos, en 2010 y 2014, y a otros involucrados en el escándalo de Odebrecht, que dejaran las evasivas y contaran de una vez por todas lo ocurrido. Y a fe que, al menos en el caso de Prieto, comenzó el destape.



Reconoció en entrevista con Blu Radio que encargó 400.000 dólares en afiches de ‘Santos Presidente’ en 2010 y que la campaña a su cargo les dijo a los impresores, Otto Rodríguez y su esposa, María Fernanda Valencia –a quien luego el Presidente nombró al frente de Artesanías de Colombia–, que le cobraran a Odebrecht, empresa que les giró los recursos a una cuenta en Panamá.



También aceptó que visitó varias veces las oficinas de la ANI –como lo contó el domingo 12 la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en un revelador informe–, aunque sostuvo que no lo hizo para abogar por Odebrecht, sino para hablar de otros contratistas; eso, a pesar de lo que quedó inscrito en la bitácora de visitantes de la ANI en cuanto a que, al menos en su primera visita, sí fue a hablar de la polémica adición de la carretera Ocaña-Gamarra. Odebrecht obtuvo esa adición meses después de girar 1 millón de dólares a la agencia de publicidad de la campaña, Sancho BBDO, y de pagar otro millón de dólares en sobornos para dicha adición, dinero que, según el testigo Otto Bula, tenía a Prieto como destinatario, algo que Prieto desmiente en forma categórica.



A La W, Prieto le dijo el lunes que el Presidente sabía de esas visitas, pero luego echó reversa y aclaró que le había informado unos meses atrás, lo que Santos, a su vez, corrigió al declarar que “me acabo de enterar”. Prieto aprovechó para mencionar a otros involucrados en el manejo de dineros para las campañas de Santos, como el director de la Dian, Santiago Rojas, el embajador en Italia, Juan Mesa, y el exembajador en Madrid Orlando Sardi, todos de la entraña misma del santismo. Ojalá que si saben algo, ellos también lo cuenten.



No obstante el arranque de honestidad de Prieto, que vale la pena valorar y sugerirle respetuosamente que prolongue, y del comunicado que el Presidente leyó desde su despacho, en el que pidió “perdón por estos hechos bochornosos” –disculpas que rara vez pronuncian los gobernantes–, los indicios apuntan a que falta mucho por saber. El “me acabo de enterar” de Santos sonó muy similar al “fue a mis espaldas” del presidente Ernesto Samper, cuando quedó en evidencia el ingreso de varios millones de dólares del cartel de Cali a su campaña.



Bien lo dijo en su cuenta de Twitter el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wassermann, al referirse a las explicaciones del Presidente y a las de su contendor, Óscar I. Zuluaga, enredado también con pagos de Odebrecht a su campaña: “Cuesta un poco creer que Odebrecht haya hecho grandes donaciones con la condición de que los candidatos no se enteraran”.



Y algo más. Varios empresarios, a quienes la campaña santista les pidió dinero y les entregó datos de cuentas bancarias en el exterior para consignar, están consultando a sus abogados. Sobre esas cuentas viene indagando el periodista Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) en Twitter y en La FM. A esos empresarios les preocupa aparecer vinculados al enredo o a alguna cuenta que Estados Unidos –que investiga el escándalo mundial de Odebrecht– tenga en la mira, pues temen que allí haya girado también el gigante brasileño. Al menos en dos casos que conozco –uno de Cali y otro de Medellín–, los juristas les han recomendado que vayan a la Fiscalía y cuenten todo. Es un buen consejo. Esos empresarios no cometieron delito ni infracción, pero es mejor que digan la verdad y se curen en salud.



