Digan la verdad

La campaña presidencial del 2014 estuvo plagada de mentiras de las dos aspiraciones que pasaron a la segunda vuelta, la del opositor Óscar I. Zuluaga y la del presidente Juan Manuel Santos. Y además de mentiras, ambas campañas fueron inundadas de dineros de la constructora brasileña Odebrecht. Pero en la respuesta a las acusaciones se nota una diferencia: Zuluaga decidió congelar su precandidatuta para el 2018 mientras intenta aclarar –si es que lo consigue– las acusaciones. Algo muy distinto ocurre en el bando santista.

El Presidente y su entorno llevan semanas tratando de evitar el derrumbe de la represa que contiene la verdad, poniendo un dedo en la grieta. Pero el agua no deja de filtrarse y parece inminente la inundación de revelaciones: ahora sabemos que, además del millón de dólares en el 2014, para la campaña santista del 2010 Odebrecht pagó 400.000 en afiches.



En plan de ‘yo no fui’, el mandatario y sus allegados vinculados al caso les sacan el cuerpo a los señalamientos. El Presidente asegura que, en sus mandatos, a Odebrecht le fue “como a los perros en misa”. Perros sagrados serán: el Gobierno les adjudicó, entre contratos y adiciones, más de mil millones de dólares. Y si no estalla el escándalo, habría sido mucho más.



Tengo por la exministra Cecilia Álvarez aprecio y respeto. Y espero que tanto ella como la exministra Gina Parody puedan explicar de manera clara que no hubo interés indebido de favorecer el puerto fluvial de la familia Parody en Gamarra, en el papel que cada una desempeñó en la multimillonaria adición a Odebrecht en la Ruta del Sol, para hacer otra carretera diferente entre Ocaña y, justamente, Gamarra. Pero atacar al expresidente Álvaro Uribe y a los periodistas que las han cuestionado las perjudica: en vez de aclarar su participación en el otrosí, envía el mensaje de que están tendiendo cortinas de humo.



Otro tanto le ocurre a Roberto Prieto, amigo de confianza del Presidente y gerente de sus dos campañas. En vez de ponerles el pecho a las graves acusaciones que pesan en su contra por su cercanía con Odebrecht no solo en el 2014, sino en el 2010, ha resuelto disparar para los lados. Desde decir que le teme a la mafia política de Córdoba, la misma con que compartía tarima en tiempos de proselitismo santista, hasta echar al agua al expresidente César Gaviria y a dos cercanísimos exfuncionarios de Santos, Juan Mesa y Orlando Sardi, para que ellos respondan lo que él evade. La verdad es que el elefante de Odebrecht bailó zapateado en las dos campañas y Prieto, gerente de ambas, dizque no lo vio.



También incurren en evasivas los responsables de la firma de publicidad Sancho BBDO, una de las mayores y más antiguas del país, que se encargó de la publicidad de las dos campañas de Santos y en el 2014 recibió de Odebrecht 1 millón de dólares por intermedio de una compañía en Panamá. Han dicho que la plata era para pagar una encuesta. No nos crean tan pendejos: ¡con un millón de dólares es posible contratar una treintena de encuestas de lujo!



Es mejor que cuenten bien lo que pasó: no vaya a ser que aparezcan otras contribuciones ilegales a la campaña santista por esa misma vía. Por cierto, a Sancho y a una firma vinculada a Prieto tampoco les fue como a perros en misa con Santos: recibieron decenas de miles de millones de pesos en contratos oficiales.



A Prieto, a Sancho y a otros involucrados, un consejo que no me han pedido: digan de una vez toda la verdad. La Fiscalía está haciendo un excelente trabajo –a pesar de quienes la quieren desprestigiar– y está llena de información, muy detallada y puntual, sobre este caso de corrupción que con tanta razón indigna a los colombianos. No les sumen a eventuales conductas penales el tomar el pelo y hasta mentirles a las autoridades judiciales y al país.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com