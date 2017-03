A pellizcarse

A catorce meses de la primera vuelta de las presidenciales, ninguno de los aspirantes asoma con fuerza y, por el contrario, son más los peros que los pros que la opinión les asigna, como ocurre con Germán Vargas o Humberto de la Calle. Por esa razón, algunos, como Sergio Fajardo, mantienen la boca cerrada, temerosos de que, en este ambiente dominado por la indignación y el desconcierto, cualquier cosa que digan sea usada en su contra.

Impacta que Vargas Lleras, hasta hace poco archifavorito, esté hoy desdibujado. Se quedó en el Gobierno mucho más tiempo del aconsejable, y esa excesiva permanencia, con la que buscaba aprovechar la vitrina de tanta casa popular para entregar y tanta carretera para inaugurar, le pasó factura. Coincidió ese período con el derrumbe no solo de la popularidad –que no era mucha–, sino, sobre todo, del prestigio –en especial en el exterior por causa del Nobel de Paz– del presidente Juan Manuel Santos.



La financiación de sus campañas con plata del gigante de la corrupción, la constructora Odebrecht, manchó de modo irremediable a Santos justo en momentos en que Vargas decidió despedirse del cargo de vicepresidente de la mano de su jefe. El resultado es que, más que sus innegables ejecutorias en vivienda e infraestructura, Vargas transmite hoy la imagen de candidato del régimen –del Gobierno, de los políticos regionales, de los gremios– algo que, en esta coyuntura de rabia, puede resultar suicida.



Otro exvicepresidente, Humberto de la Calle, ha querido navegar sobre el prestigio que adquirió, entre algunos, como jefe negociador en La Habana. Con ingenio, ha aprovechado el cocotazo que Vargas le propinó a uno de sus escoltas para hablar de la necesidad de derrotar “la república del coscorrón”. Pero en las redes sociales le han recordado que él no perdona el capirotazo de Vargas, pero en cambio sí negoció el perdón por crímenes de lesa humanidad a ‘Timochenko’ y cía. De la Calle tiene un problema: necesita que la paz, que es su fuerte, sea tema de la campaña; y solo lo será si el proceso de desmovilización se enreda, con lo cual ya no será ventajoso, sino problemático para él.



La indignación anticorrupción es una oportunidad de oro para el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, por su halo de independencia frente al corrupto aparato partidista. Pero, por ahora, Fajardo casi no habla y cuando lo hace, su discurso es tímido, como si temiera algo. “Está a la espera”, me dijo uno de sus allegados. Pero ¿será que, en este ambiente tan caldeado, la opinión perdona tanta prudencia silenciosa?



Gustavo Petro, a quien algunos daban por muerto, sigue vivito y coleando y ha alcanzado a Vargas en encuestas. Adoptó el lenguaje de los izquierdistas de Podemos, en España, en contra de la casta. Yo pensé que en el tema de Odebrecht iba a ser mucho más incisivo. Por el contrario, lo menciona con pinzas, lo cual es extraño en un dirigente caracterizado por su agresividad en la denuncia anticorrupción. Quien sí ha puesto el dedo en esa llaga es la dirigente verde Claudia López, pero me temo que esa idea que parece transmitir de que “todos son unos hampones” puede ahuyentar a los electores, que están tan rabiosos como decepcionados.



Por los lados del uribismo, la pelea de gallinero en sus filas los daña a todos y puede frustrar la renovación que significaría un líder como el joven senador Iván Duque. Hay otros nombres en salmuera: el embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, serio y juicioso pero poco conocido; o Marta Lucía Ramírez, que tan buen papel hizo en 2014. Como el juego está abierto, pueden tener chico. Vale la pena que se pellizquen todos: a este paso, el próximo presidente no será el más popular y prestigioso, sino el menos impopular y desprestigiado.



