‘Optirrealismo’ y ‘posibilismo’ 2018

19 de noviembre 2017 , 02:18 a.m.

19 de noviembre 2017 , 02:18 a.m.

Es cierto que el 2017 ha sido un año mediocre para la economía colombiana. Pero también es verdad que lo peor ha quedado atrás y que el acertado manejo de la macroeconomía nacional logró asimilar muy bien el durísimo golpe del desplome de los precios del petróleo.



¿Qué podemos esperar en el 2018? Usando el concepto creado por Jacques Lecomte, me declaro “optirrealista” y además “posibilista” –aplicando la noción ideada por Hans Rosling. Es decir, optimista con fundamento en realidades y en lo que es posible– si nos dedicamos a convertirlo en realidad. (El gran sicólogo Steven Pinker empleó estos términos en una estupenda entrevista publicada recientemente en ‘El Mundo’ de España, para referirse al futuro del planeta.)

Expongo diez razones que justifican mi creencia:



* La paz es irreversible. Ha sido muy difícil ponerle fin al conflicto de medio siglo, pero se ha logrado sortear todos los obstáculos, lo cual demuestra liderazgo y capacidad institucional para alcanzar la paz. Y algo muy importante: ningún aspirante a la presidencia, con buena probabilidad de ganar las elecciones, está comprometido con “hacer trizas la paz”. Algunos ajustes podrían ocurrir en caso de que el ganador fuese uno de los críticos del acuerdo del Colón, pero echar para atrás la esencia de lo pactado es un imposible jurídico, político y ético.



* El castrochavismo no llegará al poder. En ninguna encuesta se registra como probable, ni remotamente, el triunfo de un candidato partidario del llamado socialismo del siglo XXI. Ninguno de los candidatos que tienen posibilidades reales de ganar es enemigo de la economía de mercado, de la democracia o de la integración económica de Colombia al resto del mundo.



* La inflación está bajo control. No hay un solo analista económico que pronostique el incumplimiento de la meta de inflación –de entre 2 y 4 %– el año próximo.



* Las tasas de interés no subirán. También hay consenso entre los expertos en que el costo del dinero muy probablemente seguirá bajando o, en el peor de los casos, se mantendrá en el nivel actual.



* El défict en cuenta corriente disminuirá. Gracias a la recuperación de los precios del petróleo, al mejor desempeño de las exportaciones y de la sustitución de importaciones (producto de un nivel muy competitivo de la tasa de cambio), el déficit externo del 2018 será inferior al de este año (aprox. 3,8 % del PIB). Todos los conocedores del tema estiman que el año entrante estará entre 3 y 3,5 % del PIB.



* El déficit fiscal se reducirá. Este déficit, que en el año en curso será de aprox. 3,6 % del PIB, caerá, según todos los expertos, a un nivel de entre el 3 y el 3,3 % del PIB el próximo año.



* La inversión seguirá teniendo un buen desempeño. En 2017, el nivel de la inversión será cercano al 27,5 %, superior al promedio de los pasados tres lustros. En el 2018 probablemente aumentará por el mejor desempeño de la inversión extranjera, que ya este año registra un aumento del 16 % con respecto a 2016.



* Ya despegó la inversión pública en Bogotá. Otro gran aporte al volumen de inversión en 2018 será la creciente ejecución de varios megaproyectos de infraestructura en la capital. En los próximos 24 meses se invertirán –incluyendo el inicio del metro, en 2019– más de 10.000 millones de dólares, cifra sin precedentes en la historia económica de Bogotá.



* El PIB 2018 tendrá un crecimiento mayor que el de 2017. Este año, ese aumento estará entre el 1,6 y el 1,8 %, según la gran mayoría de centros de pensamiento especializados. Para el año próximo, ninguno de esos analistas estima un crecimiento menor que el 2 %. Y la mayoría le apuntan a un rango de entre 2,5 y 3 %.



* Ingreso de Colombia a la Ocde. Pronto se concluirá con éxito la trascendental tarea de lograr que nuestro país sea incluido en este selecto grupo de la treintena de naciones más avanzadas del planeta en materia económica y social. Esto implicará que Colombia tendrá siempre las mejores prácticas mundiales, que impulsan el buen desempeño de la economía y el progreso social.



MAURICIO RODRÍGUEZ MÚNERA

Profesor de la Universidad Externado de Colombia