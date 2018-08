Definitivamente sí, creo que la presidencia de Juan Manuel Santos fue en general buena. Hubo aciertos en muchos aspectos, que sus opositores no han querido reconocer y por los cuales, más temprano que tarde, los colombianos estarán agradecidos.

Y no son temas menores. Me refiero a la paz con las Farc, la infraestructura (grandes avances en carreteras y vivienda de interés social), educación (el mayor presupuesto en la historia), el trabajo de la SIC; la salud, que contó con un gran y valiente ministro. Ninguna de la cuales mereció mención del bachiller presidente del Senado.



Hay, sin lugar a dudas, lunares, que son bastantes. Y sí, pero eso será motivo de otra columna. Aquí señalo lo positivo del gobierno Santos, que mezquinamente el Centro Democrático se niega a reconocer.

Y no

Y no, no puedo aceptar el discurso que el mesías le escribió a Macías. Y me parecen nefastas las mentiras y falsas noticias a que nos tienen acostumbrados los del Centro Democrático, quienes durante el plebiscito inundaron las redes sociales de infinidad de ficciones e irreales amenazas, a cargo de José Obdulio y el director de La hora de la verdad (¡qué cinismo!); y ni hablar del ‘presidente eterno’. El discurso del bachiller Macías lo aborda la representante a la Cámara por Bogotá Juanita Goebertus con un impecable detector de mentiras.



Dice Macías: “Empeoró la seguridad”, ¡falso! El número de soldados heridos cayó 97 %, los secuestros se redujeron en 94 % y la tasa de homicidios bajó 35 %.



Dice Macías: “La economía está en declive”, ¡falso! El PIB per cápita creció 21 %; se redujo 10,2 puntos porcentuales la tasa de pobreza monetaria, pasando de 37,2 a 26,9 %.



Dice el bachiller senador que el empleo está debilitado. ¡Falso! La informalidad cayó 47 %, una reducción de cuatro puntos porcentuales. Y son más, muchísimas más, las imprecisiones –por llamarlas de manera delicada– que padecemos día a día por parte del partido de gobierno.



Y nuevamente, sí. Agradezco la gestión del expresidente Santos. Y definitivamente no, no estaré nunca de acuerdo con la bajeza del senador Uribe y sus sí, pero no (como el caso de la consulta anticorrupción), que se repiten incansablemente día a día, mes a mes y año tras año. La historia absolverá a uno y probablemente condenará al otro.



MAURICIO POMBO