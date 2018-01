Pulgadas vs. centímetros

Se nos viene un año plagado de política, así que prefiero comenzarlo lejos de ella. Está muy temprano para poder abordar el tema. Todavía no hay claridad, así que, por hoy, vamos con algo ligero.



Según entiendo, ya hubo varios intentos en Estados Unidos por ingresar al sistema métrico decimal. Solo tres países no utilizan este sistema hoy en día: Birmania, Liberia y Estados Unidos.

Pulgadas, yardas, onzas, millas, galones, acres, grados Fahrenheit, eso en cuanto a medidas. Aprender a traducirlos es un verdadero camello (curioso término usado en Colombia, donde ni siquiera en las fincas de Pablo Escobar creo que haya habido alguno, y, si acaso, los conocimos a través de los dos lánguidos de elásticas cervices de Guillermo Valencia). Un sistema de medidas en el que 16 onzas equivalen a una libra, 12 pulgadas equivalen a un pie y 3 pies equivalen a una yarda. Para pasarlos a nuestro sistema hay que tener memoria y calculadora. Una pulgada son 2,54 cm, una yarda son 91,44 cm, una milla son 1,61 kilómetros.



Ni hablar de los grados Fahrenheit, cuya fórmula para traducirlos a Celsius no la aprendí nunca. Dice así: puede usar la fórmula C = 5/9 (F - 32) para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius y 9/5 C = F - 32 para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit.



Con el deporte gringo también tengo serios problemas, no tanto por las reglas de sus juegos sino por la manera como llaman a los equipos, una vez tal y otra, tal otra. Leo que los Celtics le ganaron a los Bulls, vaya y venga, así los conozco, pero en la misma noticia en otro medio dicen que Boston le ganó a Chicago. Y ahí quedo perdido. Celtics, Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers.



En béisbol, Orioles de Baltimore, Cleveland Indians, Detroit Tigers, Pittsburgh Pirates. ¡Qué confusión! Y las notas musicales, otro tema similar.



Como vamos, parece que en el futuro tendremos que entutelar a los traductores del nuevo español incluyente y visibilizador. Pues, me pregunto, cómo se traduce al inglés, al alemán y a muchos otros idiomas el todos y todas, el colombianos y colombianas. ¿We all, men and women? ¿Wir alle, Frauen und Männer? ¿Colombians men and women? No podemos permitir que esos idiomas no incluyan la diferencia de género, por ningún motivo. Happy New Year!



MAURICIO POMBO