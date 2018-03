Ni Petro ni el que diga Él

No voy a votar por Petro por razones que ya he expuesto y que seguidamente recojo. Y no lo haré por Iván Duque por dos sencillas razones: ¿quién es y qué ha hecho? Dicen que ha sido un buen senador. Eso a mí no me dice nada, ni a nadie. La única razón por la que va adelante en las encuestas es motivo Uribe. Y eso es suficiente para no votar por él, pues el otro me parece pavoroso.

El Padrino de Duque tiene un historial tenebroso, desde su paso por la Aerocivil; luego, su camino por la Alcaldía de Medellín, de la cual, se dice, salió a los pocos meses por conexiones non sanctas; después, por su oscuro paso por la Gobernación de Antioquia y sus Convivir y, finalmente, por su nefasto segundo período en la Presidencia de la República.



No tengo nada contra Duque, pero desconozco sus ejecutorias y desconfío de su experiencia. De tal manera, mientras la mano que lo conduce sea la de Uribe, no votaré por él. Ya Duque Márquez dijo que metería sus manos en aceite caliente por Él. Me temo que se las va a quemar.



En cuanto a Petro, pasó durante su alcaldía de amenazado a amenazante, y eso está en su ADN, y afirmaba que sus detractores eran una jugada de las oligarquías y el imperialismo que querían acabar con el primer gobierno de izquierda que llegó al poder en Colombia. Petro, Petro, a usted lo antecedieron dos desastrosos gobiernos de izquierda patrocinados por usted, el del jocoso e ineficiente Lucho Garzón y el del astuto de Samuelito 'Torombolo’ Moreno.



No, definitivamente no voy a votar por ninguno de los dos. Hay ocasiones en que uno termina votando por alguien con tal de que el otro no gane. No es mi caso, esta vez me siento impedido de votar por Duque o Petro, y tengo razones de fondo para creer que los dos son peores. Votaré por Fajardo o De la Calle, ambos excelentes candidatos.



Adenda. Se cometen exageraciones. En estos días me atreví a decir que a los colombianos poco les indigna la corrupción, lo que les molesta es no participar de ella. Buena parte de quienes se sintieron ofendidos, parientes y extraños, son uribistas. Curioso, ¿o no?



MAURICIO POMBO