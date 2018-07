Meses intensos

Junio, julio y agosto, tres meses de intensidad política y deportiva, meses de verano en el norte e invierno en el sur. Elecciones presidenciales, fútbol, futuro gabinete y Tour de France. Las complejas y polarizadas elecciones de presidente me dejaron ahogado: no me gustaba ningún candidato por razones similares. Mañana, escribo hoy lunes, cuando sale esta columna, me deja sin respiración lo que pueda pasar con la selección. Que juega o no juega James, el ministro de la repartición de balones; que estará bien el descuadrador Cuadrado, y ya pronto se nos viene el Tour de France: que con o sin Froome, todo son dudas, incertidumbres políticas y deportivas.

Me preocupa la posible futura alineación del equipo ministerial de Duque. Son muchos los que lo acompañan que le juegan al juego sucio, y menciono algunos nombres (sobra decir que todos juegan por la derecha): Álvaro Uribe Vélez, Paloma Susana Valencia Laserna, Alfredo Rangel Suárez, José Obdulio Gaviria Vélez, Alfredo Ramos Amaya, y ni hablar de los recién alineados, como Ordóñez, Viviane Morales y César Gaviria (quien le busca puesto a su hijo en el equipo). El gabinete que elija el seleccionador Duque nos dará luces sobre lo que se viene. ¿Qué tal Lafaurie de ministro de Defensa? Y ni hablar de su señora congresista. ¿Qué pensar de Ordóñez en cualquier cargo? Y pánico me produciría la señora Morales de ministra de Educación. Amanecerá y veremos luz u oscuridad. También tenemos problemas con los árbitros del juego político, pues la oposición no parece encontrar cómo se van a alinear, si es que lo hacen. Los jueces de la línea derecha pesarán mucho en el partido.



Lo mismo ocurre con los ‘árbitros’ del fútbol, los comentaristas deportivos, a quienes se les debería exigir un VAR que les haga retirar la cantidad de babosadas y agresividad que destilan por partido. Se necesita de una Jep (Justicia Especial para Pékerman) que les llame la atención cuando se pasan de raya.



Por el contrario, me gusta el gabinete de la selección, pues, sin duda, reúne lo mejor con lo que contamos. Y vuelvo al comienzo, son tres meses de taquicardia política y deportiva. Ojalá les vaya bien a Pékerman y a Duque, aunque tengo mis dudas, pues probablemente no juegue James y seguramente Uribe se va a involucrar demasiado en el otro cotejo.



