Ingeniería y política

El colapso de dos túneles del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango ya representa una tragedia económica y social. Infortunadamente, puede llegar a ser también una tragedia humana. Ituango es una palabra de origen indígena que significa río de Chicha, y enchicha lo que está pasando y curiosamente el municipio que le da nombre a la represa también fue llamado Aguada.

De otras dimensiones, pero así mismo gravísimo, fue el desastre ocurrido en el puente de Chirajara en la vía al Llano, otra tragedia económica con graves consecuencias sociales. Se suman a la reciente lista de tragedias, como la caída de los edificios Space, en Medellín, y el Blas de Lezo en Cartagena. Añadiría a todo ello el túnel de la Línea, la Ruta del Sol y las obras de navegabilidad del río Magdalena.



¿Qué está pasando? ¿Es un problema de desidia? Sin lugar a dudas. ¿Hay corrupción? La hay en algunos de estos casos puntuales como los del Blas de Lezo y el edificio Space, en los que avanza la justicia. Y seguramente otros han de venir. ¿Politiquería? Pero, claro, y, además, es la madre de todos los anteriores.

Esto no puede seguir así. Son trillones de pesos los que se han perdido, más las vidas humanas y, por qué no, animales. Sin mencionar, haciéndolo, el deterioro del medioambiente. FACEBOOK

TWITTER

Y es por ello por lo que las elecciones que se nos vienen son tan importantes. Esto no puede seguir así. Son trillones de pesos los que se han perdido, más las vidas humanas y, por qué no, animales. Sin mencionar, haciéndolo, el deterioro del medioambiente.



Como dice un amigo virtual: “¿Estamos recogiendo la cosecha de una generación de ingenieros y arquitectos mediocres, formados en academias dedicadas al lucro como prioridad? O tal vez ¿padecemos el lógico resultado del neoliberalismo rapaz que, desechando cualquier planteamiento ético, exige maximizar recursos con el mínimo de inversión?”.



Y se nos vienen las elecciones. Este domingo próximo será elegido el responsable de que tragedias como las anotadas sigan o no ocurriendo. Yo tengo claro que no votaré por Petro ni por Duque (léase Uribe), y por razones varias, pero algunas similares. Ambos, Petro y Uribe, son oscuros, autoritarios, populistas ensimismados e incendiarios.



En cuanto a Vargas Lleras, basta con ver el prontuario de Cambio Radical. En cuanto a De la Calle, lastima o lástima que sea el “glorioso Partido Liberal” el que apoya al quizás más serio candidato. Tengo claro que en primera vuelta me voy con el profesor.



MAURICIO POMBO