Del agua… y los problemas

En el mundo, el agua representa uno de los mayores retos para el siglo XXI puesto que la escasez o la mala calidad de ella, así como la falta de instalaciones de saneamiento, tienen un impacto negativo en la seguridad alimentaria, la salud, la igualdad entre sexos y las condiciones de vida de las personas en estado de vulnerabilidad. Para la Agencia Francesa de Desarrollo, este es un recurso vital, cada vez más escaso, que se debe proteger y gestionar para el beneficio de todos. Esta visión es la que prevalece en los numerosos proyectos de acceso al agua y saneamiento que apoyamos, tanto en el continente americano como en el mundo.

En comparación con otras regiones del planeta, globalmente América Latina no carece de este recurso. Asimismo, la población tiene acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, en un continente que garantiza un acceso casi universal al agua potable.



Pero en materia de tratamiento de aguas residuales, el atraso de la región es colosal. Es problemático, en la medida en que el 75 % de la población latinoamericana es urbana y que el continente alberga una parte importante de la biodiversidad mundial: la falta de tratamiento de las aguas residuales en los centros urbanos tiene consecuencias en los medios receptores de dichas aguas.



Por otra parte, América Latina es particularmente vulnerable al cambio climático por la intensificación de los eventos lluviosos que generan inundaciones. Los fenómenos climáticos del Niño y la Niña causados por las variaciones de temperatura y de corrientes en el océano Pacífico agudizan los episodios de sequía en algunos países e intensifican las precipitaciones en otros.

En el 2015, 22 % de la población de la región de América Latina y el Caribe utilizaba servicios de saneamiento gestionados con total seguridad. (Fuente: ‘Avances en materia de agua, saneamiento e higiene’, informe 2017, OMS-Unicef).



Además de este balance global, las situaciones son extremadamente variables entre un país y otro, como en cada uno de ellos. Por ejemplo, Colombia es una inmensa reserva de agua; el acceso al servicio de agua es globalmente bueno, pero sigue siendo insuficiente en el medio rural, mientras que ciertas regiones desérticas del país sufren de estrés hídrico. La cantidad de agua de la región amazónica del país no impide que el recurso escasee en el desierto de La Guajira. O, dicho de otro modo, los diagnósticos globales no son representativos de las situaciones locales. Asimismo, persiste la desigualdad en el acceso al agua entre el sector rural y urbano en todos los países, desde México hasta Argentina.



Además de la presión demográfica urbana y la demanda creciente, el acceso al recurso exacerba las tensiones en el continente, particularmente en las regiones en las que la minería, fuerte consumidora de agua, se codea con poblaciones indígenas que reivindican su derecho al recurso. Y estas tensiones irán aumentando a raíz del cambio climático y del incremento de la demanda.



Para responder al fuerte incremento de la demanda, la Agencia Francesa de Desarrollo promueve una gestión integrada del recurso hídrico. En un contexto de cambio climático, de sequías en particular, hacemos hincapié en la eficiencia de la utilización del agua en las actividades más consumidoras, como la agricultura, el agua potable o la industria. El objetivo es su preservación tanto a nivel de la cantidad como de la calidad. Para salvaguardar la cantidad, apoyamos los proyectos de reducción de pérdidas y despilfarros, las iniciativas que permiten renovar las capas freáticas. Para cuidar la calidad, financiamos la construcción de plantas de depuración de aguas domésticas y tratamiento de los efluentes industriales. Ya tenemos varios proyectos programados en la región.



