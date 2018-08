Heroínas líricas y el #MeToo

Bendito sea el momento en que Cine Colombia, con su programa Cineco Alternativo, vinculó desde sus salas de exhibición las transmisiones en vivo y en directo de las temporadas de ópera del Metropolitan Opera House de Nueva York, con la opción extra de asistir a una función en diferido.

Con este magnífico proyecto cultural, que reúne en cada presentación los aplausos de más de 350.000 personas, globalmente hablando, se le ofrece al público colombiano en particular la posibilidad de disfrutar y refinar su sensibilidad hacia el arte lírico, que es la suma de todas las artes.



En la pasada temporada de invierno se transmitieron obras cumbres como Tosca, de Puccini; Luisa Miller, de Verdi, y Così fan tutte, de Mozart, para citar tan solo tres de los diez títulos que contaron con el regocijo máximo del público, no solo por la belleza musical de las óperas en sí mismas, sino por la altísima calidad estética de sus producciones escénicas.



Acaba de empezar la temporada de verano con Madama Butterfly, de Puccini, y los mejores y más reconocidos intérpretes líricos del momento son los que nos deleitan.



No solo en las óperas más dramáticas, sino en muchas otras, inclusive en tantas de las ligeras, como La italiana en Argel y El barbero de Sevilla, ambas de Rossini, se estereotipa a los victimarios y sus víctimas. Pero depende de la creatividad de la concepción escénica que se asuma darle luz a la vigencia de la justicia o a la presencia atávica de lo injusto de estas historias.



Y el público no puede menos que llorar la muerte, muchas veces por suicidio, de las grandes heroínas de la lírica que, violadas, abusadas o seducidas, abandonan este mundo expresándose vocalmente con tanta belleza. Y, a veces, alegrarse con el ridículo de los fantoches que presumen de sus capacidades de machos cabríos en las obras cómicas.



Teniendo en cuenta la actualidad de un ambiente sociológico y político tan alterado en todos los países, a causa del movimiento que cada día toma más fuerza, denominado #MeToo, ¿cómo representar escénicamente a las heroínas líricas y sus victimarios? Esa seguramente es una gran inquietud creativa que ronda, en los escenarios internacionales, a las nuevas producciones de ópera.



Millones de denuncias desde todos los puntos del planeta han puesto a temblar a los granujas que, bien por estar en posiciones de poder o bien por ser manipuladores y perversos narcisistas, coleccionan víctimas a las que violentan, abusan o seducen.



Así las cosas, las nuevas versiones escénicas de muchas óperas dentro del actual contexto tendrían que estar atentas al trato que les dan a las tragedias humanas y las acciones demenciales de sus protagonistas, porque las heroínas líricas de los siglos XIX y XX habrían unido hoy también sus voces a las de millones de personas del común en el #MeToo, para cantar y contar, así mismo, sus trágicos relatos de vida.



P. D. Y, hablando de excelentes intérpretes, en el Centro Cultural Erik Halladay, en el norte de Bogotá, se celebró en días pasados un homenaje a la soprano lírica colombiana Marina Tafur, quien tuvo una importante carrera internacional.



Fue la más grande intérprete de melodía francesa que ha tenido el país, además de una magnífica maestra de canto. Su hija Juanita Lascarro, también notable y reconocida soprano; Valeriano Lanchas, nuestro querido y talentoso bajo barítono, y el tenor lírico de bello timbre Iván Yesid Benítez, muy bien acompañados al piano por

los maestros Roca y Calle, interpretaron un hermoso recital en su honor.



Que viva la memoria de Marina Tafur, y que se conserve la gratitud hacia esta destacadísima artista del arte lírico colombiano.



Martha Senn