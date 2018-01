Tenemos derecho a vivir seguros y sin miedo

Mi visión de Colombia a finales de esta década es la de un país seguro, próspero, desarrollado, justo e incluyente, en el que el imperio de la ley sea la consecuencia de una mejor ciudadanía, respetuosa del otro y de los derechos de los demás, así como de los bienes ajenos tanto de propiedad pública como privada.

Cuando preguntamos qué le hace falta a Colombia para lograr la mejor versión de sí misma, es inevitable concluir que ha hecho falta ese acuerdo sobre lo fundamental del que hablara Álvaro Gómez.



Hace un tiempo me puse a imaginar qué habría incluido ese acuerdo ideal y concluí que tendría una convocatoria a la sociedad entera para renovar el contrato social y, por ende, el compromiso de todos los ciudadanos alrededor de 5 pactos, basados en un sentido trascendente. Sería, de alguna manera, nuestro pacto para una mejor civilización. Ellos son:



1. Un pacto por la sobriedad y la eficacia en lo público, por la transparencia y por acabar la corrupción.



2. El pacto por el respeto al otro, la protección de la familia, el desarrollo humano, el empoderamiento de la mujer, y por convertir la educación, la innovación y la investigación en una prioridad nacional.



3. Un pacto por el desarrollo económico, la reindustrialización, la agroindustria, el estímulo a la inversión, el emprendimiento, la productividad y la competitividad nacional, procurando alcanzar el pleno empleo.



4. Un pacto por la inversión física, el desarrollo de la infraestructura y el cierre de la brecha entre regiones.



5. Un pacto por el fortalecimiento institucional, la justicia, el orden, el imperio de la ley, la seguridad y el desarrollo de buenas prácticas en la política.



En las oportunidades que me abra EL TIEMPO, por la campaña presidencial, desarrollaré cada uno de estos elementos, pero hoy me referiré a la seguridad.



La seguridad humana, según la ONU, recoge siete categorías: seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, de la comunidad y política.



Los colombianos merecemos un país en donde podamos vivir con tranquilidad y sin miedo. Tenemos derecho a una sociedad donde se pueda caminar por las calles sin temor a que un delincuente acabe con nuestras vidas por robarnos un celular o a nuestros hijos unos zapatos. Si el Estado no nos garantiza seguridad, tampoco podrá garantizarnos libertades ni desarrollo.



La lucha contra la inseguridad no solo tiene que ver con combatir a las Farc, el Eln, las bandas criminales o la delincuencia común. La seguridad incluye el sentido de protección, prevención y cuidado que deben proveernos las instituciones y ayudar a generar entre todos los miembros de una misma comunidad, como en una familia.



Según la Fiscalía, en Colombia cada hora se roban en promedio 5 vehículos, 6 celulares, 3 casas y 2 establecimientos comerciales. La seguridad urbana es el principal asunto que preocupa a los colombianos. Según Yanhaas, representa el 48 %; seguido por salud, 45 %; desempleo, 38 %; y economía, 28 %.



En la región Caribe, la preocupación es del 63 %. La encuesta de convivencia y seguridad del Dane (diciembre de 2017) muestra el atraco a personas, el hurto de vehículos y el microtráfico como principales delitos que afectan a la población en Bogotá, Pasto, Valledupar, Neiva, Cúcuta, Sincelejo y Santa Marta.



Creo en un Estado fuerte que cumpla y haga cumplir la ley. Pondremos esta casa de Colombia en orden, y con una justicia drástica que castigue a los delincuentes.



Las mujeres y madres tenemos una gran capacidad para proteger. Como madre y mujer colombiana, protegeré a los ciudadanos. Ya lo hice siendo la Ministra de Defensa Nacional y sé cómo hacerlo.



MARTA LUCÍA RAMÍREZ

Candidata presidencial