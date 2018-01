El ‘jingle’ de Humberto de la Calle es copiado al milímetro de la campaña Kennedy, como descubrió Semana.com. Su nombre se repite 21 veces bajo un pegajoso “De la Calle, De la Calle, De la Calle es para mí. Es para ti. De la Calle, De la Calle, trin, trin, trin”.



Esta semana también lanzó su programa de doce puntos “para poner la paz en marcha”, cuya primera premisa será: ‘Los pobres primero’. Anda buscando un contrincante que diga: ‘Los ricos primero’, pero no aparece.

Y mientras el problema inmediato de Colombia es la economía, o sea, cómo sostener el desarrollo del país en épocas de vacas flacas y cómo moderar el gasto sin sacrificar los principales programas sociales, la propuesta de De la Calle se concentra en cómo gastar más y mejor, pero escasamente menciona en su programa las fuentes para levantar la cantidad de dinero extra que necesitará para todo lo que promete.



Propone menos impuestos a las empresas, y eso suena bien para aliviar su capacidad de inversión y contratación. Pero no se atreve el doctor De la Calle a arrimarse al tema de si a cambio, para reemplazar esos ingresos, aumentará los impuestos a las personas naturales. ¿No lo hará o no se atreve a decirlo? Para levantar plata solo plantea aumento de la eficiencia fiscal y cooperación internacional para perseguir la plata que llega a los paraísos fiscales. Pero si De la Calle planea que este rubro será su vaca lechera, parece que se equivoca: en los últimos tres años, el Gobierno esperaba normalizar más o menos el doble de lo que logró.



Con tantas limitaciones presupuestales, programas soñados como las becas completas para los estudiantes más pobres, créditos más suaves en el Icetex y servicio social obligatorio y remunerado para jóvenes, terminan en la misma pregunta: ¿de dónde? ¿Cómo cubrirá el 1 % del PIB 8 billones, que destinará al servicio social juvenil obligatorio?



Y para crear un millón de empleos nuevos... ¿cuáles serán las estrategias? Las limitaciones presupuestales son inmensas. Para 2018 el presupuesto será de $ 235,6 billones, el gasto y el pago de deuda y transferencias sumarán $ 201,3 billones y la inversión social solo será de $ 34,3 billones. Con tanta escasez, ¿cómo logrará el doctor De la Calle mantener educados gratis y bien remunerados a los jóvenes colombianos?



La propuesta de “depurar la Rama Judicial”, que la hace cualquiera, solo se acompaña de la de acabar la casa por cárcel para los corruptos, algo que el Fiscal ya está aplicando, pero que necesita la cooperación de los jueces, en quienes recae finalmente esa decisión. Eso dista mucho de ser una política criminal para un país.



Y en cuanto a su propuesta presidencial de acabar con las corridas de toros, De la Calle se reconoce como un antiguo taurófilo, lo cual es sincero, pero no puede ser que cuando él se aburrió de ir a toros, ahora como candidato se lo vaya a imponer a todos los demás.



Dicho lo anterior, hoy viernes (cuando escribo) está que trina sobre la posibilidad de que, a falta de un mejor plan, él termine aceptando lo que ya había negado: aliarse con Petro, en coalición con Clara López, para primera vuelta.



Sería un paso más en camino de su autoerosionamiento, que comenzó cuando aceptó una candidatura presidencial que opacó su ecuanimidad como negociador de las Farc bajo un alud de apetitos personales.



Si ese pacto, ojalá no, se llega a concretar este lunes, último plazo, graduaría a De la Calle como político inconsistente.



Primero, no se puede ser socio de quien a su paso por la alcaldía de Bogotá demostró, como Petro, su absoluta incompetencia administrativa y la derivada obnubilación para manejar un país; y su desprecio por la ley, por el derecho y por el patrimonio público. Sería la demostración de la absoluta falta de fronteras políticas del doctor De la Calle.



Pero si, además, recurre a esta alianza ante la desesperación que le producen sus malos augurios electorales, dolorosamente no puede uno sino remontarse al proceso de paz. ¿Cuántas veces De la Calle –trin, trin, trin– no habrá negociado situaciones difíciles con la misma falta de líneas rojas?



Lo digo con afecto: a De la Calle le convendría más dejarse derrotar solo que tan mal acompañado.



Entre tanto… ¿Qué opinará la Ocde de que no seamos ni capaces de organizar un buen censo electrónico?



MARÍA ISABEL RUEDA