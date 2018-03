¿Qué pasó con Fajardo?

Hace cuatro meses, según las encuestas, el candidato que estaba elegido era Sergio Fajardo. Convidaba a quienes no querían escoger entre Santos y Uribe, entre el sí y el no; entre hacer trizas los acuerdos o mantenerlos intocados; en fin, entre la polarización en la que hasta ahí parecía que se partía la opinión.



Lo que Fajardo no calculó es que la polarización de los colombianos no terminaría planteándose necesariamente por vía de esas autopistas, sino por una carretera mucho más clara: la que, por un lado, conduce a la izquierda y, por el otro, a la derecha.

No es una polarización alrededor de candidatos, sino de posturas políticas. El país votará alineado, por un lado, con quien mejor represente las ideas de derecha y, por el otro, con el que mejor personifique las de izquierda. Las consultas ayudaron a que las mayorías que votaron el domingo escogieran entre esas dos alternativas. Duque salió de las consultas con el título del más capaz de derrotar la izquierda de Petro, indudablemente de la mano y bajo el consejo del expresidente Uribe. Y escogieron también a Petro, porque se quedó él solo con la izquierda. A Timochenko le dio un infarto y no pudo jugar. La izquierda que representaba Clarita López se diluyó en los brazos de De la Calle. Mientras la izquierda de Robledo quedó amalgamada con los ‘verdes’, que no son ni lo uno ni lo otro, sino más bien de posiciones acomodaticias, según las circunstancias. Y todos nadando en las aguas tibias de Fajardo.



Por eso las encuestas están saliendo todas igualitas. Hay varios candidatos, pero solo dos representan nítidamente esas posiciones, por lo cual la ‘varianza’ de las encuestas, como la llaman los encuestadores, debido a posiciones más claras del electorado, se vuelve más bajita.



Esa es la primera razón por la cual Fajardo se cayó. Porque el centro se le vino encima con toda la contundencia de su indefinición. Pero, además de todo, y esa es la segunda razón, porque la alianza con el Polo y con un personaje tan identificado con el Moir como el senador Jorge Enrique Robledo, y con Claudia López, que gusta pero asusta, acabaron por desplazarlo del plácido centro. Es muy curioso que en Antioquia, su tierra natal, siete de nueve cacaos del Sindicato Antioqueño estén con Duque, y solo dos abiertamente con Fajardo, quien ha sido no solo su gobernador sino su alcalde en Medellín.



Alguno de ellos responde con un chiste muy malo. ¿Que por qué no lo están apoyando? Que porque lo conocen.



Hasta tendría una explicación en su controvertida gestión en la gobernación que Fajardo no encabezara las encuestas ni en su tierra natal. Pero ni siquiera es esa. Más bien es atribuible a errores de cálculo político. Confunde el centro con la tibieza. Sus socios políticos le dan un barniz de izquierda o de política histérica, estilos a los que Fajardo no pertenece. Hay falta de trabajo político –su candidato al senado Iván Marulanda sacó escasamente 26.000 votos–; y están los laureles, los malditos laureles sobre los que terminan recostados quienes se creen los cuentos de la política, que son más cambiantes que los colores de la bahía de Cartagena.



Ahora, ante las presiones de las hinchadas de ambos candidatos, Fajardo y De la Calle se tomarán un café este Jueves Santo para examinar sus opciones. Pero, antes que nada, Fajardo deberá analizar con De la Calle cómo puede burlarse el candidato liberal de la condición que impone el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, según la cual si el candidato elegido por consulta (financiada con los dineros de nuestros impuestos) resuelve retirarse (ante la premisa de que si te está yendo mal, mejor agáchate), tendrá que devolver una suma proporcional al costo de esta (en este caso, 40.000 millones de pesos).



Si Fajardo le jala a inventar excusas para tejer una farsa jurídica que libere de esta obligación a De la Calle, todavía les queda la duda de si con el 10 por ciento de Sergio en las encuestas, más el 5 por ciento de De la Calle en las mismas, esta coalición llegará a convertirse, con un supuesto 15 por ciento de intención de voto, en una alternativa lo suficientemente fuerte como para abrirse un espacio de centro entre la izquierda y la derecha, que están compitiendo por gobernar este país. Pero tendría que producirse un golpe político de opinión que a veces en la política sucede, o no sucede.



Entre tanto… Matador dice que ahora al magistrado Malo solo le queda buscar excusa médica con su ginecóloga.



MARÍA ISABEL RUEDA