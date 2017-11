¿Qué le preguntaría?

Aspiraba a que a mi regreso de vacaciones por la inmensidad de España hubiéramos llegado en Colombia a algunos temas de principios. Pero nada. Lo primero que me salta son las interceptaciones telefónicas a Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente, en las que expresa su repugnancia por los periodistas, a quienes considera unos “hijos de puta”.

Con respecto a mí, dice que le da mucha piedra que esta columnista lo califique como ladrón y que luego le pida una entrevista. No tengo elementos suficientes para contradecir el calificativo que Prieto me achaca acerca de su comportamiento. Porque la palabra ‘ladrón’ tiene una de dos explicaciones: o Prieto se robó la plata que Odebrecht le dio para la campaña Santos Presidente y/o efectivamente se la entregó a la campaña y allá la escondieron de los libros oficiales. En lo que sí tiene toda la razón es en mis ganas de entrevistarlo.



Estas serían algunas de mis preguntas a Roberto Prieto:



1) Usted dice que los periodistas somos “carroñeros por naturaleza”. Que aquí se trata de cazar a Prieto para que hable, y entonces Santos se cae”. ¿Es cierto, doctor Prieto, que si usted habla Santos se cae?



2) Su primera confesión ocurrió en Blu Radio, cuando aceptó públicamente que a la campaña Santos Presidente habían entrado 400.000 dólares de Odebrecht para elaborar unos afiches bajo la batuta de la entonces miembro del comité financiero María Fernanda Valencia. ¿Es verdad que después de este episodio el Presidente le retiró a usted su apoyo?



3) Según sus propias palabras, “hay que salvar a Santiago Rojas”, gerente de la campaña Santos Presidente 2010 y actual director de la Dian. ¿Hay que salvarlo exactamente de qué?



4) Asegura, doctor Prieto, que jamás hizo vueltas de la multinacional Odebrecht ante la ANI. Sin embargo, considera que su exdirector Luis Fernando Andrade “ha sido un remalparido conmigo”, por poner en evidencia la cantidad de entradas que usted hacía normalmente a la entidad. Y que, según el director de la ANI, no tenían por objeto sino averiguar por los contratos de las carreteras. Dice Prieto: “Yo, ya llevado del hijueputa, me llevo al jefe que fue un malparido con él”. ¿A quién se lleva: a Andrade?



5) ¿Para qué eran, según denuncia de Daniel Coronell, las 39 visitas que usted realizó a Palacio ya con Santos Presidente? ¿Es cierto, como ha dicho, que básicamente tenían por objeto visitar a la señora Tutina? ¿De qué hablaban tanto?



6) Cuando dice en sus conversaciones grabadas que lo que le falta “es quitarme el lío del millón de dólares de encima”, ¿a qué millón de dólares se refiere? ¿Al que entró a la campaña vía Paddington-Panamá con destino a la agencia de publicidad BBDO, que, según los récords, pagó la encuesta presidencial más cara y extensa de la historia de Colombia y cuyo solo archivo tomaría más tomos que los de la Enciclopedia Británica? La encuesta presidencial más cara hasta ahora pagada en Colombia ha sido de 140 millones de pesos, y eso sufragada por un pool de medios. ¿O se refiere al millón de dólares que asegura el exparlamentario Otto Bula que le entregó en efectivo en un Juan Valdez en Bogotá? ¿Cuál de esos dos millones de dólares le estorba más probatoriamente?



7) ¿Quién es la tal ‘Consuelo’, el personaje “de las entrañas del Palacio de Nariño”, a quien usted busca para que le entregue al presidente Santos un documento, “mano a mano”, que contiene consideraciones absolutamente confidenciales? ¿Qué decía ese documento?



8) ¿Qué razones tendría el ‘Ñono’ Elías para asegurar que le dio 8.000 millones de pesos provenientes de Odebrecht, que tampoco sabemos si fueron a parar a la campaña Santos Presidente o si se quedaron enredados en sobornos de la construcción de la Ruta del Sol Dos?



8) ¿De verdad se sintió tan poderoso como para hacer nombrar procuradora a María Mercedes López en lugar de Fernando Carrillo?



9) ¿Y quién es Janeth, la mujer a la que usted llama para impartirle las instrucciones: “Yo no estoy muerto, esos hijodeputas no van a poder conmigo, usted se va a independizar y va a licitar y yo me encargo del resto”? ¿Es una orden de licitar con testaferros?



10) ¿Me podría explicar cuál es la diferencia de la facturación de la compañía de sus hermanos, Marketmedios, entre finales del gobierno Uribe y el resto del gobierno Santos?



Como verán, material para una entrevista con Roberto Prieto existe en abundancia.



