¡Oh confusión, oh caos!

No hay duda de que cada cuatro años al tarjetón electoral le cuelgan otro ‘invento’ que complica votar, porque confunde profundamente al elector.

El tarjetón con el que se encontrarán los votantes este domingo es el reflejo de la cantidad de modalidades que actualmente admite nuestro régimen electoral. Entre otras: que si el candidato al Congreso es de lista abierta o cerrada. Que si los candidatos presidenciales van en consulta o sin consulta. Y en caso de que sean por consulta, si ella ocurrió antes o será hoy domingo. Que si los candidatos participan con vicepresidente ya escogido o sin vicepresidente, dependiendo de si son de consulta o no, porque los de consulta tienen hasta el 16 de marzo para escoger a su fórmula vicepresidencial. Y el votante tendrá que ver si se trata de un candidato por el que se podrá votar este domingo o de uno por el cual tan solo se podrá votar en la primera vuelta, que se celebrará el último domingo de mayo. Galimatías.



Los votantes también podrán estarse preguntando por qué hay candidatos presidenciales que han venido apareciendo durante las últimas semanas en radio y televisión, promoviendo sus planes y programas, y por qué otros no, como si unos candidatos trabajaran mucho para promoverse y otros estuvieran totalmente desaparecidos por incompetencia o voluntad propia.



Negar a estas alturas la tremenda influencia que tiene la televisión en las redes sociales es imposible. Así como Twitter alimenta los titulares de los periódicos, la televisión es el motor de las redes. Y esta ha sido el primer motivo de inequidad entre los candidatos presidenciales que compiten en estas elecciones. Por esa razón, no es una simple coincidencia que los dos aspirantes que puntean en las encuestas, Duque y Petro, sean precisamente dos de los candidatos que someterán hoy domingo su nombre en unas consultas abiertas y que, por lo tanto, han concentrado la atención de los colombianos en las últimas semanas, con mayor intensidad que los demás.



¿Qué ventaja trae ser candidato por vía de la consulta? Demasiadas, como para que los candidatos en 4 años no consideren irse todos por consulta, así sea una de mentirijillas como la de Petro-Caicedo, que el primero tiene ganada desde el principio.



La primera ventaja es la que comentaba antes. Que la ley les permite a los de la consulta sacar cuñas desde hace rato por televisión, mientras que a los otros no. Que tienen dinero a rodos para publicidad, anticipos y gastos que serán repuestos por el Estado y no se contabilizan entre los topes legales permitidos en una campaña presidencial. Que pueden reservarse la escogencia de sus fórmulas vicepresidenciales hasta el 16 de marzo, mientras que a los demás les tocó destapar sus cartas el viernes pasado, sin tener la posibilidad de hacer esta elección consultando las nuevas realidades que surgirán hoy domingo. Y mientras que los candidatos que van por consulta pueden hacer campaña, y aparecen para arriba y para abajo con los aspirantes de sus listas a Congreso (como Iván Duque con Álvaro Uribe), los que no van por consulta no pueden hacer eso. Estos últimos solo podrán empezar a hacer propaganda radial a partir del lunes, pero la publicidad por televisión solo podrán comenzarla en un mes, mientras que, en contraste, la de los candidatos que van por consulta están al aire en radio y televisión desde hace más de un mes.



Por eso, la primera noticia que buscarán los colombianos esta tarde será el resultado de una especie de primaria, la primera de tres vueltas electorales presidenciales, que dejará ubicados en el centro del escenario, y obviamente de las encuestas, a los dos candidatos que queden elegidos este domingo.



Por este motivo también es muy probable que las encuestas cambien en unos días, cuando todos los aspirantes queden en igualdad de condiciones publicitarias y presupuestales, que hasta ahora les han dado ventaja a unos y tienen completamente silenciados a otros.



Entre tanto… Frente a tanta gente que me ha pedido sugerencias de voto para este domingo, aquí están: en la lista de Cambio Radical, Rodrigo Lara a Senado (n.° 1) y Felipe Ríos a Cámara (n.° 111). En la lista del Partido Conservador, Miguel Gómez a Senado (n.° 1) y Telésforo Pedraza en Cámara (n.° 102). En la lista del Centro Democrático, Sergio Araújo (n.° 12) a Senado, y para Cámara, Samuel Hoyos (n.° 103) o Gabriel Santos (n.° 104). En la lista de los ‘verdes’, Mockus a Senado (n.° 1) y Juanita Goebertus para Cámara (n.° 110).



Espero les sean útiles mis recomendaciones.



MARÍA ISABEL RUEDA