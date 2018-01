Lo volvieron juego

Comparto totalmente la opinión de la corresponsal de La W en Washington, María Molina, quien se atrevió a decir al aire que John Lee Anderson, para muchos modelo de periodista, cometió un error al convertir en verdad lo que fue toda esta semana chisme de las redes sociales. Francamente imperdonable para quienes estamos tan comprometidos con la lucha contra las falsas verdades y las chisme-noticias, enemigas mortales del periodismo ético y responsable.

Para ser tan veterano, Anderson cayó fácilmente en el juego repugnante en el que entraron muchos esta semana: el de adivinar quién violó a Claudia Morales. Eso, como efecto de la decisión de la periodista que resolvió hacer pública una agresión sexual de la que fue víctima hace alrededor de 15 años. Su columna de opinión se tituló: ‘La defensa del silencio’, en la cual precisamente no guardó silencio, sino que habló.



Nos solidarizamos inmediatamente con su dolor y apoyamos su prerrogativa como víctima de proteger su intimidad para que no se cause más daño. Sin embargo, en forma un poco contradictoria con ese derecho, la columnista llenó su escrito de pistas sobre el autor de la violación que denuncia, y así abrió un abanico de posibles sospechosos que incluían, por su trayectoria profesional, a por lo menos cuatro conocidos periodistas y a un expresidente, todos con los que tuvo relaciones laborales. Porque aunque la periodista, desde el punto de vista formal, alegó su derecho al silencio, desde el material su conducta consistió en revelar los hechos y dar todo tipo de pistas acerca de quién fue. Pero las pistas no cerraron el círculo, sino que lo abrieron irresponsablemente.



Lo que es un asunto de profunda seriedad, dado que se trata de un delito cuya autoría tiene cárcel, se banalizó y dio rienda suelta a las más increíbles especulaciones con repercusiones en el derecho penal. Hubo gente que llamó a una emisora a preguntar al aire si su director era el violador. En otra emisora, me dicen, organizaron al aire una inaudita encuesta para que la gente opinara quién creía que era el responsable.



A medida que pasaban las horas, Claudia aceptó hacer unos ejercicios de descarte para quitarles de encima la sombra a los del abanico de posibles violadores.



Y así, lo que inicialmente fue su sacrificio enorme de guardar la identidad de su agresor, se le volvió en contra casi a manera de una revictimización. Hubo gente que hasta llegó a contemplar la posibilidad de que la denuncia se hubiera hecho coincidir deliberadamente con un momento tan delicado de Colombia como es la víspera electoral a Congreso y presidencia de la República, para producir una especie de efecto ‘hacker capítulo II’, a lo que muchos responsabilizan de la derrota de Óscar Iván Zuluaga. Mientras que quienes odian al expresidente tendrán suficiente con que encabece la lista de sospechosos. Hasta para un aprovechamiento político se está utilizando todo esto. Pero me niego a creer en lo uno o en lo otro. La oportunidad de denunciar una violación es siempre; todo el tiempo, y no importa cuándo. Así de grave es el delito y son los daños, muchas veces irreparables, que causa en el cuerpo y en el alma.



En cuanto a la Fiscalía, le toca obligatoriamente abrir investigación y citar a declarar a los cuatro o cinco periodistas que fueron sus jefes, así como al expresidente de quien fungió como directora de prensa internacional. También tendrá que escuchar a los compañeros de trabajo de la época: ¿cómo era la relación con el supuesto agresor? ¿Actuaban como amigos? ¿Como enemigos? ¿Si ella se fue voluntariamente del puesto en que el agresor fue su jefe, cuánto tiempo después y por qué?



Lo que sucedió es que Claudia alegó su derecho al silencio, pero no se calló. El silencio no tiene modalidades. Es mudo. Cuando uno dice que va a callar, no habla. Y ella habló, a lo que desde luego también tenía derecho, pero probablemente por miedo, entendible, no llegó a identificar a su autor. Lo que no podía hacer era dejar su identidad empacada entre a, b, c y d posibilidades que hacen daño al buen nombre de esas personas y a sus familias, con lo que este debate perdió altura y responsabilidad.



Lo que Claudia denuncia no es un juego. Con eso la revictimizan y la vuelven prisionera de un estruendo mediático, a medida que va avanzando este ‘thriller’, que fue en lo que se convirtió.



MARÍA ISABEL RUEDA