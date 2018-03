Las que son y las que no son

Las elecciones del domingo dejaron ver algo que no parecía tan claro: que las fuerzas de derecha y de centroderecha en Colombia casi doblan a las de izquierda. Lo dicen los resultados de las consultas de Iván Duque y Gustavo Petro, por las diferencias que existen entre los 6’138.000 votos de la consulta uribista y los 3’531.000 de la consulta petrista.



Pero, con el paso de las horas, ambos candidatos han comprendido que eso no les garantiza automáticamente que serán los dos de la segunda vuelta. Porque las dos consultas resultaron infladas por votantes que no necesariamente serán al final los de ellos, sino que por las circunstancias prefirieron apoyarlos para evitar lo que consideraban un mal mayor.

Por ejemplo, Duque tuvo votos de los que se querían tirar a Petro. Marta Lucía tuvo votos de los que se querían tirar a Uribe (repitiendo la jugada que se pudo hacer hace unos años entre Noemí y Andrés Felipe Arias, que esta vez no resultó). Petro tuvo votos de los que se querían tirar a Uribe y a Duque, y Caicedo tuvo votos de los que se querían tirar a Petro. Y ambas consultas tuvieron votos de gente de otros partidos que estaba huérfana porque el candidato de sus preferencias no andaba en ninguna consulta.



Es decir: es más lógico que los votos de los ‘verdes’ y del Polo que no podían votar por Fajardo lo hicieran por Petro, antes que por Uribe, con lo que se les habría caído el dedo. E igualmente resulta más posible que votos que hoy acompañan a Germán Vargas hubieran terminado ayudando en los resultados de Duque, porque entre los 2 candidatos existe igualmente cierta afinidad ideológica.



Pongámosle un poco de matemáticas a esto: ¿si el partido de Duque obtuvo 2’519.000 votos para Senado, pero la consulta por Duque sacó 4’044.509, ¿de quién son o a quién le pertenecen los 1’525.000 votos de diferencia? ¿Se matricularán con Duque en la primera vuelta o se irán a apoyar al candidato de sus verdaderas simpatías? Por afinidad, lo más probable es que pocos o muchos de esos votos sean simpatizantes de Vargas Lleras y seguramente lo acompañen en primera vuelta.



En el caso de Petro pasa algo parecido. Sacó 2’853.731 votos en la consulta, pero su lista a Senado no obtuvo sino 523.412, que son realmente suyos. Surge una diferencia de 2’330.319 votos que tuvieron que venir de fuerzas ajenas al progresismo de Petro. Probablemente muchos de esos eran votos ‘verdes’, de los que van a votar por Fajardo, que prefirieron votar por Petro que por la lista de Uribe, antes de que se les cayera el dedo. Y votos del Polo que también engrosaron los resultados de la consulta petrista, por la misma razón.



Conclusión: ni Duque ni Petro arrancan con los votos de sus consultas, sino con muchos menos.



Pero dos de los otros candidatos tienen sus propios dolores de cabeza. Por ejemplo, Fajardo: el único senador que logró elegir fue a Iván Marulanda, con 26.000 votos. El resto de senadores, para la alianza en el Congreso, se los pone el Partido Verde, cuyo excelente resultado corrió por cuenta de una sola persona: Antanas Mockus, con sus 541.184 votos. Mockus, él solo, les puso cinco senadores más a los ‘verdes’; el país prefirió pasar de lado sus limitantes problemas de salud para, más bien, erigirlo como un símbolo de pulcritud. Sin Mockus, los ‘verdes’ habrían sacado solo 5 curules. Y Eso, más los cinco senadores del Polo, es lo único que obtuvo Fajardo en el Congreso.



El otro candidato emproblemado es el ‘revanchista del Sí’, como le dio por autodenominarse en sus campañas publicitarias a Humberto de la Calle. Y ahora ‘ensanduchado’ entre las facciones en las que anda dividido su partido, con el expresidente Gaviria de un lado y Juan Fernando Cristo del otro. Tristemente, la campaña de De la Calle está reducida a celebrar que las Farc solo sacaron 52.000 votos en las elecciones para Senado, como si eso le quitara un peso de encima. Tan pésimos resultados indican que el acuerdo con las Farc que él dirigió quedó sobredimensionado, ante la realidad de que estos tipos no lograron traerse de 50 años de guerra ni un voto ni una idea que seduzca al país.



Queda el caso de Vargas Lleras, que con 2’200.000 votos para el Congreso que obtuvo su partido puede tener la serena esperanza de que esos votos lo acompañarán a salir del marcador en esta segunda etapa. Pero si eso no se refleja en las encuestas, habrá que llevarlo a cuidados intensivos.



Entre tanto… Pilas las redes de salud pública con el sarampión que está entrando por la frontera con Venezuela.



MARÍA ISABEL RUEDA