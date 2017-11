La sintonía del Papa con los colombianos

La autenticidad de los mensajes expresados con toda honestidad por el Papa generó rápidamente credibilidad y confianza en los colombianos. Los que quisieron utilizarlos para sus intereses políticos partidistas sin priorizar el bien común se vieron obligados a silenciarse por unos días, porque se sintieron apabullados por la fuerza de sus palabras y el impacto político de las mismas.

En Colombia se requiere reivindicar la virtud colectiva con principios muy claros de ética ciudadana para reducir en la población los altos niveles de pesimismo. No se han planteado las reformas culturales con la ciudadanía como protagonista y los contenidos de las normas no son suficientes para que la sociedad se apropie de los valores tutelares.



Se ha llegado al extremo de permitir que la corrupción penetre en los programas sociales. Se consideró acertadamente que la construcción de lo público debería involucrar al sector privado. Sin embargo, se siguen robando la comida de los niños más pobres de nuestro país, muchos de los cuales llegan con hambre a sus colegios, ilusionados con el único alimento que reciben en el día.



No se ha educado para la compasión con los niños, los ancianos y, guardando proporciones, con las indefensas mascotas.



Es aterrador el maltrato infantil en nuestro país. Abusos de todo tipo, incluyendo los sexuales, en bebés menores de dos años, la mayoría de los cuales pertenece a los sectores menos favorecidos de la población y, por consiguiente, sus padres carecen de la formación necesaria para mejorar sus condiciones de trabajo y participar en las decisiones que conducirían a un desarrollo más armónico en lo familiar, social, económico y cultural de su entorno.



La incoherencia es tal que se afirma que la mejor gente debe ir al servicio público; pero ¿cómo hacerlo si son pocos los dirigentes que han asistido a los colegios y universidades públicos, y si se estigmatiza permanentemente a sus estudiantes y profesores?



En debates y en columnas de opinión se defiende la inversión de dineros públicos en universidades y colegios privados solventes, en lugar de fortalecer la educación pública en todos sus niveles, desde el preescolar hasta el superior. Priman los intereses particulares. Ponen de ejemplo los avances educativos que contribuyeron con el desarrollo en Singapur y en Finlandia, pero no destacan que en esos lugares se instauraron modelos de educación pública, que los maestros son muy respetados y bien remunerados, y que en Corea del Sur la calidad de la educación pública y la privada es muy similar.



De tiempo atrás llevo proponiendo un pacto por la educación y el desarrollo de Colombia, orientado con claridad conceptual y metodológica y con verdadera vocación de servicio, con metas a corto, mediano y largo plazo que comprometan a todos los sectores de la sociedad con sincero amor de patria. De este consenso surgirá, sin duda, una juventud con renovados liderazgos y principios para combatir efectivamente la desigualdad, cuidar el medioambiente, erradicar la corrupción y propender por la paz y la convivencia ciudadana, sin destruir con la cizaña tal como nos recomendó el Papa.



No me cansaré de repetir que solo aprendemos de quien amamos y que educamos con nuestro ejemplo.



MARÍA CLAUDIA ESPÍNDOLA

mcespind@gmail.com