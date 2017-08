Algunas universidades, periodistas, empresarios y líderes religiosos han empezado a hablar de la casa común. En la Universidad del Rosario esta semana, y en la Javeriana hace unos días. Al preguntársele a Ted Trainer, el filósofo australiano que invita a una vida más simple, sobre lo que debería hacer la gente para este fin, contestó: Hablar. Poner en evidencia las contradicciones, hacer conciencia colectiva de los riesgos.

Ojalá que la visita del Papa sirva para abrir un gran diálogo entre ciudadanos en defensa de la casa común. ¿Defenderla de quién? De nosotros mismos, porque lo que está en riesgo no es la casa, sino sus habitantes. Y quienes fracasaron en apagar el incendio fueron los Estados del mundo, no los ciudadanos. La crisis que vivimos es el resultado de un equivocado diseño de la idea de progreso que nos guió como civilización y como cultura. Hoy se reconoce que el desafío es la revisión de esta noción.



El rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, dijo: Hay que ajustar el capitalismo. El mensaje de Laudato Si es claro: “Una auténtica humanidad que invita a una nueva síntesis... parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo la puerta cerrada”.



Hay que hablar más para que aflore esa auténtica humanidad. También es el espíritu del Acuerdo de París. Que modificó la lógica de la acción estatal abriéndose a la activa participación de los actores no estatales del cambio climático. Y qué bueno que quien ha demostrado liderazgo espiritual para convocar nada menos que a un cambio en el modo de vivir nos visite cuando nos asomamos a una nueva República. Juntar estos dos desafíos, el de la paz y el de la sostenibilidad, es para los colombianos el desafío mayor que nos impone la historia. Ambos nos enfrentan con el imperativo de salvar la vida.



¿Cómo lograrlo? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Juan Lozano pidió volver por los valores tutelares que formaron las raíces de la civilización. Entonces yo recordé a Ernesto Sábato: recuperar todo aquello que de humanos hemos perdido. Empezando por el diálogo. A propósito, siete universidades de Bogotá también nos invitan a hablar; para entendernos, para sostenernos, para crecer. El evento se llama #enlazadosxlaPAZ. Elocuente manera de afianzar la esperanza.



MANUEL GUZMÁN HENNESSEY