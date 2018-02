Somos un país de película

Hay leyes útiles y prácticas. La 1556 del 2012, o ley de cine, no solo ha permitido que nuestro séptimo arte se desarrolle con buenas cintas, sino que Colombia sea escogida como locación por Hollywood.

Por estos días, en Bogotá está la troupe de 'Mile 22', y en el centro habrá hoy cámara y acción. Escogieron un fin de semana para no despertar a los congresistas. Se filma aquí esta película, dirigida por Peter Berg, con el presidente Santos como camarógrafo, y cuyos protagonistas son Mark Wahlberg y Ronda Rousey.



Hay explosiones, persecuciones, mafia, carros de alta gama. Pero no son los mismos McLaren, Porsche y Mercedes-Benz que se estrellaron cerca de Ventaquemada. Dicen que allí, una querida boyacense preguntó: “¿Y qué les pasó a sus Mercedes?”. Ojalá los de alta ‘goma’ paren estos piques, pues, así me tilden de ‘lambonghini’, ponen en peligro a los demás y exponen sus propias vidas.



La trama de 'Mile 22' es la historia de una agente de la CIA y un oficial de la policía de Indonesia que se unen y enfrentan la corrupción política más violenta y extrema. ¿Corrupción política? Pues aquí sobran los actores naturales. Hay una troupe en La Picota y pícaros sueltos, en busca de los cuales está el actor Nest Humber Martins; hay de sobra. Dobles... son muchos políticos y otros expertos en maquillaje de cifras; hay actores de reparto de coimas y contratos... Son unos artistas.

Ojalá no salga en 'Mile 22' una escena de la película 'Olor a basura', con quema de buses, imprevisión, pulso político, aguas sucias de Bogotá por la cara y sindicatos politizados, protagonizada por Enri Peñalosa y Gustav Petri. Será merecedora de una estatuilla al mejor interés político. Qué pena.



Este es un país de película. Puede Hollywood filmar aquí no más, en Soacha, ‘False Positive’, de cuya tragedia se cumplen diez años, en la que a un presidente al que llamaban rápido y furioso premiaba a los militares por mostrar resultados y muertos. Se ganará una estatuilla a la peor vergüenza de los últimos años.



Y no olvidemos que se rodó por estos días la tragicomedia ‘Narcojet’: en un moderno avión, de 60 millones de dólares, vienen tres actores de reparto de coca, Al Bañil, el ‘Chef’ y el ‘Español’. La aeronave aterriza en El Dorado, carga media tonelada de coca, que es revisada por un policía más falso que un billete de 200.000, con un pulgoso que actúa como ‘a otro perro con ese sahueso’, y, como por arte de mafia, el avión se vuelve fantasma y llega a Inglaterra, donde, para darle brillo a la cinta, actúan agentes de Scotland Yard. Nos ganaremos el Óscar al mayor ridículo.



Pero, en serio, que Hollywood esté aquí es señal de mejor imagen del país; de que la ley del cine les conviene a los gurús de Hollywood y a Colombia. Por eso, desde el 2012 se han filmado aquí 28 películas extranjeras, que nos han dejado 142.479 millones de pesos, solo en servicios cinematográficos. Nuestra patria es atractiva por sus escenarios, porque los realizadores sienten que hay más seguridad que en otras naciones y, sobre todo, por su gente.



Este país vale la pena, y debemos estar orgullosos de él. Señores políticos, ahora que están filmando ‘The Campaign’, ojalá el odio sea borrado del guion, que no actúe Sam Cadilla ni salga un director, megáfono en mano, a emberracar a los electores. Sin odio, echemos para adelante a Colombia.



Y ojalá el Eln lo entienda: no queremos que Colombia siga siendo ‘Mafia salvaje’; están quedando como los malos de la película, odiados y sin pueblo. Vengan a la vida civil, que aquí, si acaso, hay abucheos de algunos, porque aún hay comprensible indignación, o de otros que siguen un libreto. Pero es mejor el tomatazo que el bombazo. Piénsenlo, ‘elenos’. Pongan the end.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com