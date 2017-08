¡Que canten, que canten!

Al ver lo que nos pasa en este país, le da a uno “quense qué”, como canta el genial Jorge Velosa, quien va saliendo de una dolencia de columna. De columna sufrimos los columnistas cuando no hay tema; a él debería dolerle, si acaso, la guacharaca o la pirinola. O que no le duela una uña, porque lo necesitamos ‘patiboliando’ por este país y por el mundo, haciendo patria, alegrando, cantando 'El rey pobre', 'Las diabluras', 'Canto a mi vereda'.

En fin, haciéndoles a los colombianos más vivible y feliz la manera de levantar la cucharita de cada día. Va saliendo, y confiemos en que al gran Velosa, achichucas y achichai, nos lo topemos ‘porahi’, jajay, jajay. Porque si hay alguien admirado y querido en este país, es el carranguero, que les canta a nuestras vivencias, a nuestro campo; un defensor de la naturaleza.



Le da a uno ‘quense’ qué al ver que sigue el destape de la corrupción. Aquí ya casi no cantan los artistas maravillosos sino los políticos, pero ante la justicia, pues nada han grabado. Lo único agravado es el concierto para delinquir que montan en la tarima del Congreso. Ya no rinden balance de gestión, sino indagatoria.

Ya casi no cantan los artistas maravillosos sino los políticos, pero ante la justicia, pues nada han grabado FACEBOOK

TWITTER

Uno es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, o hasta que lo cojan de las pruebas, pero ayer estaba cantando ante la Corte Suprema el ‘Noño’ Elías, acusado de recibir su sobredebrecht, dizque por 20.000 millones de pesos; háganme el favor. Y unos niños muriendo de hambre. Y los colombianos, carrangueros y ‘carranguiados’, parodiamos 'La cucharita', de Velosa. ¡Y diiiceee!: En los predios del Congreso, / en pleno centro de Bogotá, / nos robaron los papeles, una platica y no sé qué más./ Y esa platica ya se perdió, / y esa platica ya se perdió... ¿Cómo lo ve, don Gregorio?, / esa platica onde jue a parar, / pueda ser que la justicia / nos la reponga por otra igual. / Y esa platica ya se perdió, / y esa platica ya se perdió...



Esa y billones más, porque esto está tan descompuesto que, con el respeto que merece el gran Chavo, parece que ya no solo tendría que cantar ‘Noño’, sobrino de don Ramón Elías Náder, sino el vecindario entero. No olvidemos que está preso ‘Kiko’, ‘Kiko’ Gómez.



Pero esta justicia ha visto que los pillos son ‘homosapos’, y lo clave es que canten los culpables, caiga quien caiga. Que haya castigo efectivo para los pillos que se roban nuestros impuestos y obligan a que el Gobierno recorte presupuestos vitales.



Ya vemos que le tocó echarle tijera al deporte, concretamente a la inversión en escenarios. ¿Y esa platica ya se perdió? No como dijo un amigo, que con los recortes ahora nuestros boxeadores no pelearán tres minutos en cada asalto, sino minuto y medio; la media maratón será un cuarto de maratón, el salto triple de 14 metros queda en siete; y no se correrán 400 metros planos, sino apenas 200. Y que aquí solo vamos a ganar en maratón si mandamos a los corruptos.



Duele que en este país los campeones en levantamiento de pesos, en envión y en arranque para el exterior sean unos políticos corruptos. Lo ideal es que los obliguen a devolver la plata y se invierta, por ejemplo, en la niñez en general, en nuestros deportistas, en millones de niños y sus familias que tienen puestas las esperanzas en algún deporte, y a los que el Estado no puede decirles ‘ya voy, Toño’, y menos ‘ya voy, ‘Ñoño’ ’. Confiemos en la palabra del Presidente –que, en justicia, ha sido nuestro Mandela en favor del deporte y de la paz–, en que no se afectarán los programas de apoyo a los deportistas de alto rendimiento, ni el ciclo olímpico ni a la niñez. Recortar en deporte sería cortar ilusiones a la juventud. Y alas a la paz. ¿Cómo lo ve, don Gregorio?



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com