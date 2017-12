Propósitos de Año Nuevo

Pasó Nochebuena y pasaron los santos inocentes. Mejor, pasó el año. Y los colombianos, que somos alegres, ya estamos pensando a dónde ir en Semana Santa y cuándo es el primer puente del 2018. Somos paseadores. Cómo será que una de las películas nacionales más representativas es 'El paseo'.

Colombia está de paseo. Más ahora, cuando, gracias a Dios y al empeño de nuestro nobel de paz, a quien algunos llaman ‘Santos inocente’, las Farc no existen.



Entregaron más de 8.000 fusiles, y muchos excombatientes están hoy matando lechona y no gente. Miles de vidas, incluidas las de nuestros soldados, se han salvado. Este fue un año histórico, el año de la paz.



Ahora se puede ir al país que nos daba miedo visitar, pues las Farc ya no le hacen a la gente la caminata ecológica. Podemos, al menos, saborear los platos típicos de muchas regiones, un viudo des pescado sin tener la mala espina de la guerrilla cerca; ver los paraísos naturales, acercarnos a las culturas indígenas y a nuestros queridos campesinos.

Hay disidencias, a las que toca combatir, y el Gobierno debe apretar las tuercas, apurar la implementación del acuerdo y seguir erradicando coca a toda máquina. Y está el Eln, que debe pensar en llegar en serio a un acuerdo, en dejar trabajar a la gente, en permitir que el país progrese, que el campo se recupere, que haya libertad, que se pueda vivir sin miedo. Paren, ‘elenos’, esa horrenda industria del secuestro. Un gran gesto sería que liberen a los secuestrados. Permítanles a todos salir corriendo a su casa a abrazar a sus mamás, esposas o hijos. A ver, ‘Gabino’: un acto humano y de paz en este año de la inolvidable visita del papa Francisco, que nos trajo fe y nos dijo que no perdiéramos la esperanza.



Y hablando de Santos inocentes, esta tradición se está extinguiendo. Como la de apostar aguinaldos. A pajita en boca juegan los políticos. Algunos togados y contratistas, al peso robado.



Hay inocentes de inocentes. Conté un día aquí que un malaleche, que se gastaba un humor picante, le echó ají al papel higiénico en un baño público. Eso daría cárcel. A un señor que vivía con la deuda al cuello y compró un billete de lotería le montaron un aviso con el número que había comprado. Todavía está gritando, loco de contento, “me lo gané”, “me lo gané”.



En esta ocasión hubo varios intentos de inocentadas. Por ejemplo, dijeron que las centrales obreras y el Gobierno habían llegado a un acuerdo del 8 por ciento sobre el salario mínimo.



También, que Uribe se retiraba de la actividad política, cerraba con un almuerzo con Santos y se iba para El Ubérrimo a montar una yegua llamada Farcfulla.



Otra inocentada fue que varios de los de las mafias de los alimentos escolares se habían entregado, con la promesa de entrar en ayuno y no comer más pollo ni tamal. Ojalá. Y que les pusieran papel con ají en el baño.



En fin, se va 2017. Ya casi faltan cinco pa’ las 12. Seguramente habrá los agüeros de siempre, muchos cucos amarillos made in China, uvas chilenas, trigo y lenteja de Canadá, maíz de Estados Unidos. Esperemos que al menos la papa de la ensalada rusa sea nuestra, porque tanta importación le da al campesino en las tocarreñas.



Tiene que haber propósitos. Como consolidar la paz, condenar a los corruptos, elegir a un buen presidente –que no haga trizas la paz–, no votar por congresistas con rabo de paja y línea directa con La Picota. Y, como dijo el gran maestro Salvo Basile, amar al prójimo y combatir el hambre.



Les deseo a todos un feliz año. Cucos y camisetas amarelas, para que haya suerte en Rusia. Y, por favor, no quemen a los niños. Si los aman, no les den pólvora. Un momento de luces les puede apagar el futuro.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com