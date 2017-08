Otro acuerdo final

Hoy me van a escribir poemas algunos enemigos del acuerdo de paz, más intolerantes a veces que Chris Barker, el odioso líder del Ku Klux Klan que amenazaba, por ser negra, a la valerosa periodista colombiana Ilia Calderón, presentadora de Univisión, a quien le concedió una entrevista. “La voy a quemar viva”, decía. Y siguiente pregunta. Eso sí es racismo caduco y condenable, eso es odio. Y pensar que esos locos supremacistas querrán ser enterrados en un ataúd de ébano africano. Ojalá saquen en blanco y negro la entrevista, que se emitirá mañana. Bravo, Ilia, por periodista y por valiente.

Decía que me van a escribir quienes se creen los más cucos clan del desierto porque, en medio de noticias negativas en este país, el proceso de paz con las Farc llegó a puerto seguro. Contra viento y marea, se produjo la salida de las armas de las zonas veredales. ¿Acaso hace apenas 5 años se pensaba que las Farc desarmarían a 7.000 hombres y entregarían a la Misión de la ONU 8.112 armas y 1’300.000 cartuchos? Pues, sucedió. Y se sometieron a las leyes. Eso tiene al mundo admirado.



Y, según el jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault, 510 de las 873 caletas ya fueron desmanteladas. En ellas había 795 armas. Tal vez plata no, pues las Farc tuvieron una mala experiencia cuando el Ejército se encontró, en la zona que ellos llamaban de ‘distinción’, una guaca de 40.000 millones de pesos. Inclusive, con parte de ese billete, un soldado que no se sentía pelotón entregó el arma a un cirujano y se volvió una hábil estilista. De pronto si peluquea a una parlamentaria, la condecora el Congreso.

La corrupción es el cáncer común que no respeta dignidades, pues en las altas cortes confundían el birrete con el billete FACEBOOK

TWITTER

Ah, y entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja otros 24 adolescentes que había en sus filas, para completar 132. Yo creo que pocos, pero a lo mejor algunos, reclutados niños, ya tienen barba. También esta semana, las Farc entregaron la lista de los bienes producto de sus males. Por ahora es un secreto. Ya tiene más de cien folios el Ministerio del Interior. Amanecerá y veremos lo que tenemos.



El hecho que hace respirar tranquila a Colombia es que las Farc definitivamente pasan a la vida política, sin armas. Pero siguen los retos. Uno es poder encaminar a la vida productiva a esos 7.000 hombres y mujeres, con capacitación y programas sostenibles y serios. Es clave no dejar que otros grupos los recluten, así como protegerlos.



Y que las Farc se borren de la memoria colectiva de dolor y muerte que causaron. Por eso, pretender bautizar el movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (Farc) puede ser romántico para ellos, pero es como inaugurar la sede política con un cilindrazo.



Falta un largo trecho para implementar el Acuerdo Final. Pero, sin las Farc, hay mucho más por hacer. La corrupción es un roedor que ya va por las ramas. Pero por las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial. Que presidentes de la Corte Suprema resulten untados es una suprema vergüenza. Triste para el país. Y parece que los magistrados, en torno de un tinterillo caliente, cuadraban sus torcidillos calientes. O sea que algunos no eran togados, sino ‘tocados’, en los Bustos y en la conciencia.



La corrupción es el enemigo común. Común cáncer que no respeta dignidades, pues en las altas cortes confundían el birrete con el billete, como he dicho aquí.



La tarea es de todos, Gobierno y oposición. Tenemos que rodear al Fiscal, al Procurador y al Contralor. Hay que unirnos contra un delito tan criminal como las guerrillas, que mina la confianza de la gente y envía el mensaje de que es lo mismo ser derecho que traidor. Tenemos que hacer un ‘acuerdo final’ contra los corruptos con el lema ‘que las ratas pasen un mal rato’ ante la ley.





LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com