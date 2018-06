Mi voto por Pe…

Este país viene polarizado desde hace más de 50 años y se ha acentuado en la última década. Uribe, el mayor elector, siempre cargado de tigre, ha sido también el mayor polarizador. A lo mejor el ánimo nacional sería distinto si el exmandatario se dedicara, como Belisario Betancur, a lo cultural, a hacer poesía, a pintar. ¿Pintaría palomas de paz? ¿Pintaría gallos de pelea?

Qué daño les han hecho los intereses políticos a la sociedad y al país entero. A la propia unidad familiar, pues tal vez pasarán varias generaciones para que recuperemos la cordura espiritual. Está resultando más fácil hallar vida en Marte que ponernos de acuerdo aquí.



Como sea, se acerca la hora. Puede ser que, como muchos, este servidor tenga el dilema: ni Duque ni Petro, del mismo modo y en sentido contrario. Por ahora, miro el blanco, que es el centro; pienso en la izquierda, en la derecha y vuelvo al pasado, malhayando los triunfos que se escaparon, en cómo no se nos dio con el bendito Fajardo. La derecha aquí es fuerte, pero ahora todos se quieren correr al centro. Hasta Iván Duque dijo: “siempre he sido una persona de centro, de extremo centro”. Petro también camina hacia el centro. Ojo con los huecos y con los carteristas.

Me ha dado por pensar que la izquierda va a dar una sorpresa. Pude llevar a que nos unamos y nos abracemos sin odios ni polarización. No hablo de la elección, sino de la Selección. FACEBOOK

En todo caso, me ha dado por pensar que la izquierda va a dar una sorpresa. Pude llevar a que nos unamos y nos abracemos sin odios ni polarización. No hablo de la elección, sino de la Selección, de James Rodríguez y de Falcao, pero también de Cuadrado por la derecha y los demás integrantes. Tengamos fe en que con esta gran Selección Colombia triunfaremos en el Mundial de Rusia, que arranca el jueves.



Así que, pase lo que pase, mi voto de confianza y de gratitud es por Pékerman, que, con sus dirigidos, nos ha dado las mayores alegrías. Bueno, y Santos, que firmó la paz y ese es un hito histórico. Esto fue ganar el mundial de la reconciliación.



Los colombianos merecemos mejor suerte, mejores momentos, necesitamos motivos de unidad y de esperanza. Los aguafiestas dirán que es pan y circo. Pero es que el estado anímico y el sentido de pertenencia de los pueblos los lleva a grandes cosas, a mayor producción, más empleo, más creación de empresa.



Ese solo acto de vestir todos la amarilla, de hacer fuerza para el mismo lado, de salir a celebrar, o de almorzar en familia, es un impulso nacional de unión y fortaleza, un grito de sí podemos.



Por eso, gane quien gane la presidencia, como nuevo director técnico nacional es urgente que envíe un mensaje de unidad al país, debe llamar a que haya juego limpio; a que nos unamos contra los verdaderos enemigos: los miserables equipos de los carteles. Ya jugaban los de las loncheras, los de la hemofilia, los de la toga, etc. Tarjeta roja. Estos tienen que estar en las duchas de la Modelo y que tuerzan las pelotas del mundial. Ahora resultó el cartel del bastón, que parece que se robaron más de 3.500 millones de la tercera edad.



Tiene que ganar Colombia. En Rusia y en nuestro suelo. Sería bueno si Uribe se mejora de la garganta y hay debates, que haya una promesa de que, gane quien gane, haya colaboración en temas claves. Por ejemplo, que la camiseta contra los corruptos la vistamos todos. Lo mismo la de la paz. Si hay grandeza, en este país todos podremos gritar los mismos goles de Colombia. Suerte, mi Selección.



Juan Carlos Posada: se ha ido, joven aún, Juan Carlos Posada García-Peña, un hombre valioso y decente. Fue secretario del Partido Liberal y viceministro de Estado, pero, sobre todo, un ser humano sencillo, discreto y servicial. En el cielo estará actualizando al inolvidable Roberto Posada, D'Artagnan. Dios le dé valor a su familia por tan irreparable pérdida.



LUIS NOÉ OCHOA

