Marcar el camino

Llegó la hora. Colombia se juega en gran parte su futuro. No me refiero al partido del martes contra Japón, para el cual James está en duda por dolor en los gemelos, sino a la cita de mañana en las urnas, de la que Duque o Petro saldrán con dolor en las gemelas.

Por fin se acaba esta campaña, larga como una condena injusta, llena de propuestas, de encuestas, de apuestas, de mentiras, de cuentos como de Alfred Hitchcock, de correrías y debates. Y en la que se politizó hasta el ajiaco. Aunque un par de debates más, cara a cara, de los dos finalistas sí hicieron falta en la recta final. Ahí se aclaran ideas y se definen muchos votos. Los esperábamos, pero nos dejaron en blanco.



Muchos han cantado el voto. En mi partido, el Polvo Democrático, no se estila aquello de por el que diga Ochoa. Después de varias reuniones se mantiene la decisión de elegir al que mejor crea cada quien que le conviene al país en este momento crucial o votar el blanco, pero votar.



‘Recuerda que polvo eres y en voto te habréis de convertir’ es nuestro lema. Eso sí, como Portugal ayer, mantenemos la dignidad y no entregamos el partido. “¿Entonces, el polvo es libre?”, me preguntó una polvista. “Cada quien con el que más le atraiga”, dije. Uno de los seguidores preguntó si me iba a mirar ballenas o a ordeñar la vaca Gar, pues saben que a veces prefiero las ubres a las urbes.

En este caso sí que es escoger la Colombia que queremos, es defender un estilo de vida, el futuro, la paz. FACEBOOK

TWITTER

Llegó el día, en todo caso. Esta es la elección más importante de las últimas décadas. Bueno, lo fue la de hace ocho años, cuando por suerte elegimos a Santos, o de lo contrario nos seguiríamos echando plomo, no se habrían acabado las Farc y hoy sería difícil votar en muchas partes; seguiría la mortandad de lado y lado y no habría tanta infraestructura andando.



Dicen unos que habrá abstención por los partidos de fútbol (juegan Costa Rica-Serbia, Alemania-México y Brasil-Suiza). Partidazos, pero cuidado: “La patria por encima de los partidos”. Aunque hay tanta polarización y tantos miedos, que ojalá haya una votación masiva. Y además porque nunca se había visto la derecha derecha y la izquierda izquierda, con opciones. Se cree que gana Duque, que es un buen muchacho, pero mucho petrismo se está destapando. Así que, como les dicen las chismosas a las esposas inseguras: “Yo no me confiaría”.



No canto mi voto porque estoy afónico, pero es vital acudir a las urnas. En este caso sí que es escoger la Colombia que queremos, es defender un estilo de vida, el futuro, la paz. Marcar el voto es marcar un camino. O expresar una inconformidad con las dos opciones para que quien gobierne sepa que debe tener en cuenta a otros millones.



El único miedo que tengo es que sigamos otros cuatro años divididos, con odios de barras bravas. Pero tengo un sueño –como dijo Luther King una madrugada–: que mañana en la noche los candidatos, en sus respectivos discursos, envíen un mensaje de reconciliación, de unidad, de heridas sanadas, de respaldo a la paz. Y que lo cumplan, claro. Y que el ganador invite al derrotado a colaborar para echar este país adelante. Que en tono futbolero le diga que entre como refuerzo a la cancha.



Aquí hay mucho por hacer, comenzando por derrotar la corrupción y el narcotráfico, que son casi lo mismo. Por salvar a este país de la sed y la erosión.. Es gravísima, Duque o Petro, la impresionante deforestación. El año pasado, como informó este diario ayer, arrasaron casi 220.000 hectáreas de bosque. Ese es un crimen ecológico que hay que detener. Sin que olviden que mientras la dirigencia pelea, la delincuencia campea. Como decimos en el Polvo: es hora de tirar del mismo lado. Todo está a pedir de boca de urna. “Dios reparta suerte”.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com