Mañana es el día

Llegó la hora definitiva y ojalá que gane Colombia. Esta podría ser una frase para despedir a la Selección de Fútbol, que arranca para el Mundial de Rusia. Oee, oaa. Y suerte, muchachos. Pero es, también, para decir que mañana es un día decisivo para nuestro país.

Después de esta larga, intensa, fatigante y polarizante campaña electoral, hay que votar para escoger Presidente, que, como los amores de antes, no habrá gustico en la primera vuelta.



Lo primero que se me ocurre es que los cinco candidatos gozan de buena salud, o están en una buena EPS, porque después de semejante periplo de meses en que recorrieron el país, se montaron en cien tarimas, saludaron a miles de agripados, besaron desconocidas, se untaron de pueblo y aunque hablaban incluso dormidos no terminaron ni afónicos y se ven sonrientes.



Lo segundo es que tiene uno la certeza de que hay cinco candidatos preparados, que conocen el país y, por fortuna, entre ellos, personalmente, hay buena vibra, y eso tranquiliza. Esto se confirmó en el debate de este jueves de Citytv, EL TIEMPO y La W. Me dirán sapo, pero resultó bueno, agradable e interesante, pues los candidatos hablaron tranquilos, sin la presión de la chicharra, como decía un amigo a quien la mujer lo despertaba a gritos. Además, se exaltó la imagen del profesor.

Hay cinco candidatos preparados, que conocen el país y, por fortuna, entre ellos, personalmente, hay buena vibra, y eso tranquiliza. FACEBOOK

TWITTER

A mí me gustan las campañas políticas porque es una época de esperanza. Es como si jugáramos gratis todos los días un baloto. Así las promesas nunca se cumplan del todo, o muy poco, pero se dicen cosas chuscas, como dicen los cachacos, caray: que habrá más empleo, que los pobres serán de mejor clase social, “que tiemblen los corruptos”, que habrá educación gratuita para todos, que pavimentaremos el río Magdalena, que exportaremos aguacate y no petróleo –hass, hass, reía un economista–, que el campo será rentable, que volverá el tren y en él vendrá mi bien, desde Santa Marta a Usaquén, etc.



De este debate me gustó que todos dijeron que la mujer tendrá participación grande en el gabinete. Qué bueno, ya es hora, y que sea en todas las instituciones. Solo con eso bajará la corrupción, pues los pícaros dudan para tentarlas.



Atacar la corrupción es el propósito de los cinco. Maravilloso, como cantaba Rafael. Este humilde lo había dicho y lo recalcó Fajardo: “este es un problema ético profundo”. Se necesitan justicia y leyes, pero, sobre todo, cultura de lo moral desde la niñez, que se inculque el respeto por lo ajeno. En mi programa, como candidato del Polvo Democrático, estaba enseñar ética y moral desde el colegio, porque si se puede dejar un bizcocho en los pupitres, un día se pueden firmar grandes contratos sin chanchullo, y el fiscal anticorrupción no será extraditado por corrupto, ni los magistrados serán encarcelados por lo mismo ni asaltarán las loncheras de los niños.

¿Casa por cárcel a los que se roban la comida de los niños pobres? Ta-mal. “La lucha contra la corrupción es el cimiento de una paz duradera”, dijo Humberto de la Calle. Sí, señor.



Otro aspecto que debe dejar tranquilos a los colombianos es que no harán trizas la paz. Lo dijo Duque, así a su mentor le tiemblen las carnitas y los huevitos. Este es un hecho histórico que deja el gobierno de Santos, reconocido en el mundo, que hay que implementar, siempre buscando justicia, reparación y no repetición. Sí, señor.



Llegó la hora. Hay que votar a la lata, como dicen los millennials, y que nadie venda la conciencia, pues es una humillación que, a la larga y la corta, sale cara, porque es el principio de la corrupción, o sea... Yo voto pensando en que gane la consolidación de la paz, en que no se polarice más a este país; en que los extremos solo son buenos en la selección, pero todo termina con un pase al centro.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com