La lista de las Farc

Hay inconformidad en el país con la lista de bienes entregados por las Farc. Este servidor ha sido calificado por quienes atacan el proceso de ‘enmermelado’, ‘farcsante’ y lo demás, que es lo de menos, por defender el proceso de paz. Un hecho que, muero con esa, es lo mejor que le ha pasado a este país después de la independencia. Pero la lista de bienes parece corta y, además, resultó en la línea de fuego de la burla. ¿Quién fue el revisor?

Tal vez la exguerrilla no tiene jefe de finanzas, como dijo una integrante del grupo Cucos Clan, y algunos de sus inventaristas, cuando les hablaron de bienes raíces de sus miembros, relacionaron una operación de pene. En inversión social incluyen también cirugías umbilicales. No creo que se vaya a pensar que en los ombligos estaba una buena parte de la tierra que tenían, cuando a ‘duras penes’ saldría un centímetro.



También dicen que practicaron cirugías de venas várices. Esa sí puede ser una forma de reparación, pues, en casi medio siglo, millones de personas tuvieron que dormir paradas de puro miedo y los desplazados debieron caminar kilómetros.



En el inventario, así mismo, relacionaron un elemento simbólico que un político curtido no nombraría, como es el exprimidor. Y una sal de frutas, que significa que andaban muy llenos, indigestos.

Este es un momento más para aspirina, pero no se puede desconocer lo que se ha logrado. Bien por la entrega de las 8.112 armas y 1’300.000 cartuchos. Y que 7.000 excombatientes regresen a la vida civil; bien que hayan devuelto a 132 menores. Y bien, claro, que estén devolviendo bienes. La verdad, es la única guerrilla en el mundo que lo hace, y se debe reconocer esta actitud.



Siempre hemos defendido y luchado para que haya verdad, justicia y reparación. A las víctimas, con gran parte de lo que la exguerrilla entregue, se les debe hacer realidad este compromiso. Eso es sagrado y vital para la paz.



Las Farc seguramente no tienen escrituras de muchas fincas porque tomarían baldíos y expropiarían. Pero, sin dejar de investigar a fondo, ‘del abogado el sombrero’, como titularon una vez cuando se ahogó un jurista de Borsalino. Esas 241.000 hectáreas que relacionan, por ahora, como dicen hoy los muchachos, “ubíquense”, tómense, legalícense. Ellos deben facilitar el proceso. Que tenemos, por ejemplo, la finca La Reconciliación, que va desde el nido de la Paloma, bajando por el chorro de Fidel, a dar en línea recta con la piedra del Fiscal, y de allí camino arriba hasta llegar al cerro del Congreso; “ubíquense”. Las Farc deben señalarlas todas, y el Gobierno –que hizo bien al crear una comisión de verificación, en la que están incluidas la Fiscalía y la Procuraduría–, echarles mano.



Y así con las 20.724 cabezas de ganado, libre de aftosa. Bien vacunadas, imagino, pues las Farc vacunaban seguido. “Ubíquense”. Y los 597 caballos, que se supone que los de las Farc eran purasangre. ¿O serán de tiro? “Ubíquense”. Y bueno dicen que entregaron 327 kilos de oro y 2.500 millones de pesos en rama... de olivo.



En general, las ex-Farc dicen que los bienes suman 963.241’023.382, fuera de traperos. Hay que hacerlos tangibles. El fiscal Néstor Humberto Martínez debe seguir con el exprimidor en la mano, al lado del Gobierno. ¿Que en el exterior hay una platica? “Ubíquense”.



Señores de la cúpula exguerrillera, “ubíquense”, no desperdicien esta oportunidad, única y feliz, de cerrar con broche de oro el proceso. Más ante una sociedad asqueada de la corrupción. El que sean francos envía un mensaje de credibilidad y seriedad. Y, en todo caso, jamás se burlen de las víctimas, que no esperan necesitar sal de frutas, pero por lo menos sí que haya justicia con ellas.





LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com