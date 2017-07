La juepuerca robadera

Ya he confesado que en mis ‘vacas’ me voy a ordeñar ídem, unas gordas, otras flacas, otras con garrapatas. A ver si la vaca Gar sigue escondiendo la leche, pues sabe que es mejor dejársela a su ternero que regalarla a 800 pesos el litro, porque las pasteurizadoras viven ‘enlechadas’ y llenas de importación de leche en polvo.

Es bueno irse al campo a buscar esa paz que da el sonido, cada vez más leve, de una quebrada; a escuchar los trinos de las aves de buen agüero, no los de los políticos llenos de odio; o el cantar de un gallo madrugador, feliz porque sabe que va a comer gallina; a respirar aire puro, a estrechar la mano franca de labriegos buenos que nos hablarán de huertas, de animales, de cosechas, de esperanzas.



Las vacaciones sirven para desconectarse del mundanal ruido. Y para oír música colombiana: la de Jorge Velosa, Jorge Villamil, José A. Morales, Silva y Villalba, José Barros; los viejos vallenatos de Escalona, Leandro Díaz, Alejo Durán, o 'El campesino embejucao', de Óscar Humberto Gómez:



“Me tienen arrecho con tanta juepuerca preguntadera / que qué color tiene mi bandera / que si yo soy godo o soy liberal. / Me tienen verraco con tanta juepuerca averiguadera / que si soy ‘eleno’, que politiquera, / apoyo a las Auc o soy de las Farc (...) Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrao, / vivía muy alegre, pero me tienen embejucao”.

Queda uno embejucao al comprobar cómo los corruptos siguen con su tumbao ante una justicia aún ñoña FACEBOOK

TWITTER

El campo no da dinero, pero es paz cada vez más. Santos deja un camino sin regreso hacia la reconciliación. Eso se lo reconoce la inmensa mayoría. Sobre todo allá, en lo rural, donde saben lo que es acostarse con miedo, poner hijos y muertos para la guerra.



Pero hay que regresar al trancón, al pitazo, al madrazo, al tuiterazo, a comprar caro lo que al campesino le compran tan barato. En poco más de 20 días pasa mucho en este país.



Buenas unas cosas, como el podio de Rigoberto Urán, que sorprendió al mundo, y cuando al gran Nairo le salió la pájara, él voló diciendo ‘aquí está Colombia’. Quedar de segundo –y a segundos– en semejante carrera, de tres semanas, ante los mejores del mundo, en uno de los deportes más duros, es para hacer sonar el himno en el país y aplaudir de pie a ese güevón, como él mismo dice.



Pero me tienen arrecho con tanta juepuerca politiqueadera. No faltaba Álvaro Uribe, que sigue con sus salidas en ‘falso positivo’. Es agresivo, lo endiosaron y se la creyó, pero es inaceptable que se atreva a decirle al periodista Daniel Samper Ospina “violador de niños”. Eso es muy grave, es jugar con la honra de las personas. Y triste que unos lo respalden. ¿O vamos a llegar a deshonrar al que diga Uribe?



Y queda uno embejucao al comprobar cómo los corruptos siguen con su tumbao ante una justicia aún ñoña. Ya la Fiscalía acusa a varios senadores, que se van de ‘Bula’ por las coimas, que se valen del otro sí y del otro también para llevarse miles de millones. En 84.000 millones en sobornos de Odebrecht, ¡no jodacht!, va la registradora corrupta. Ese delito debe ser castigado sin rebajas, con una patada entre las penas, sin vencimiento de términos, sin casa por cárcel, sin consideración de investiduras.



La corrupción es vieja. Pero ahora es más descarada, y se necesitan 40 millones de firmas y 40 años de cárcel para el corrupto; que el delito no prescriba para el corrupto. ¿Correpto? Es decir, justicia; que se hagan públicos los contratos, que haya control previo, que el Estado financie las campañas, que se eduque en ética. Y se necesita embejucarnos contra los pillos, estar más atentos a que haya castigo que a la separación de James.



No afloje, señor Fiscal, porque nos tienen mamaos con tanta jupuerca robadera...





LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com