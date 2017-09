Gracias, papa Francisco

Hace 31 años que no nos visitaba un papa, después de Juan Pablo II, en 1986. Viene ahora el pontífice Francisco Bergoglio, un papa de nuestro continente, de la tierra del tango, sencillo, austero, un ser excepcional, que nos tiene cariño, que conoce a Colombia, que sabe de nuestros dramas, pero también de la fe de este pueblo, que no se arredra.

Viene el pontífice de más de 1.285 millones de católicos en el mundo. Y pido perdón a Dios si se me quedan unos millones por fuera, como diría un corrupto. Yo para los números no soy muy bueno, como dizque decía Moisés, el primero que se tuvo que aprender las tablas.



La visita del ser más popular e influyente sobre la Tierra es una bendición para Colombia, y es una muestra de fe en este país. No solo llega en momentos en que se busca el camino de la reconciliación, de la cual él es un pregonero. Ya destacó “los esfuerzos del pueblo colombiano para superar los conflictos del pasado y lograr la tan ansiada paz”. O sea, viene a darle la bendición a esta conquista histórica. Roma locuta causa finita.



Es el visitante más importante de este siglo y solo Dios le podrá pagar, porque nosotros no tenemos con qué, por el vitrinazo ante el resto de la humanidad. Y, sobre todo, reanimará espiritualmente a millones de colombianos, revivirá la fe, sembrará esperanzas. No se trata de que todos nos vamos a ganar la lotería con las placas del papamóvil. Hay que trabajar, porque “ganarás el pan con el sudor de tu frente” (Génesis 319, con el que me gané el chance). Pero millones sentiremos el espíritu renovado, más fortaleza, mayor fe, que mueve montañas.

Gracias, por escoger a Colombia, santo padre, donde vivimos unas de cal y otras de arena. Nos matamos menos ahora. Pero hay mucho sepulcro blanqueado vendiendo la conciencia no por 30 monedas de plata, como Judas, sino por miles de millones. La corrupción es un “cáncer”, una “plaga social”, como el Pontífice la ha calificado. Aquí parece que han encontrado inclusive su musa para besaile la mano al diablo.



Admirado Papa, si regresáramos 2.000 años y se diera hoy aquí aquel día de la crucifixión, Jesús no estaría en el Calvario en medio de dos ladrones, sino de cientos. Y no un ladrón común, sino común magistrados, común congresista, común político, etc. Santo papa, esa propuesta de excomulgar a los corruptos sería un oportuno baculazo abajo del espinazo. Que la Fiscalía los lleve a la justicia y luego que se las arreglen en el purgatorio un rato. ¿O serían capaces de comprar al mismo diablo?



Su presencia es vital, papa Francisco. Vale recordar aquello de que “no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme”, y pedirle que siempre ore por este país.



Claro, para que seamos capaces de vivir en paz, de dejar los odios, de derrotar la corrupción, Ora pro nobis (reza por nosotros).



Para que el metro en Bogotá comience antes de la visita de otro Papa, ora pro nobis.



Para que el Eln, que tuvo sacerdotes en sus filas, pero no tiene cura para su locura, no siga secuestrando y sea serio en la negociación de paz, ora pro nobis.



Ya que el papa, hincha de San Lorenzo, sabe lo que es sufrir por los partidos flojos, para que la Selección recupere el juego y vayamos a Rusia, ora pro nobis.



Para que el Dios justo obre el milagro de que a los pensionados, gente de su edad, santo padre, les quiten el 4 y no el 12 por ciento para salud, ora pro nobis.



Y para que siga la seguridad en Bogotá, después de su visita. ora pro nobis.



Siempre he dicho, gracias, papá Francisco, que fue mi adorado viejo. Hoy le quito la tilde y en latín: gratias, papa Francisco.



LUIS NOÉ OCHOA

