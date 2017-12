Feliz Navidad para ‘todos’

Que me perdonen las queridas feministas, a quienes quiero y respeto. Soy feminista, pero eso de que un juez de la República, en respuesta a la acción de cumplimiento que interpuso un representante del Polo, ¿o de la Pola?, haya emplazado al alcalde Enrique Peñalosa para que se cambie el eslogan ‘Bogotá para todos’ por ‘Bogotá para todos y todas’ suena absurdo. Y costoso para todos.

¿Cuánta papelería, uniformes, material audiovisual e impreso, páginas web habría que implementar, todo por un capricho que, más bien, ridiculiza los justos propósitos de que haya igualdad de género?



Después de ese ‘todos y todas’, de pronto alguna tutela tuturutela, para ponerle ambiente navideño, exigiría que quede así: ‘Bogotá para todos, todas, transexuales, gais e indecisos’. Otra fórmula que buscan es el tod@s. Pero muchas no están de acuerdo porque la arroba las hace ver gordas.



Está bien, y es natural y castizo, como ha lo han dicho columnistas como Vladdo y otros, que se feminicen los títulos: médica, jueza, ingeniera, abogada, arquitecta (hay que enseñar a los maestros de obra que no digan ‘arquiteta’), pero esto de ‘los y las’, ‘todos y todas’ sobra. Por ese camino, como ya se dice por ahí, no faltará otro juez que pida que el Gobierno cambie el eslogan a: ‘El país que todos (y todas) queremos’.



En castellano, el ‘todos’, por sí mismo, es incluyente. Lo dicta la Real Academia Española. Como saber que el sol sale para ‘todos’. ¿O por eso ellas no se queman? Se aprende desde el colegio. “Salgan todos a recreo”, decían los profes, y las niñas no se quedaban sentadas. En un terremoto, Dios nos ampare, no se grita ‘todos y todas al patio’. En un tiroteo no se escucha ‘todos y todas al piso’. Nos disparan a todos. En la perinola no dice ‘todos y todas ponen’, sino ‘todos ponen’, y ellas juegan y ponen y toman. Esas tutelas para lo que sirven es para hacer chistes irreverentes, como ese del que tenía una venta de huevos y le agregó el femenino.



Yo intenté ser más incluyente estos días en que todos cantamos todas las canciones navideñas, todos felices, todas las noches. Y todos se burlaron cuando canté: “Ya nació el Niño, / ya tiene un diente, / ya siente ganas de caminar, / que traigan vino, / ron y aguardiente / porque toditos (y toditas, dije yo) quieren bailar”.



Todos me tomaron el pelo cuando cantábamos en rueda: “La Billo’s Caracas pide al Dios del cielo / que todos (y todas, entoné) pasemos feliz año nuevo”.



Esa no es la inclusión. Esta se da cuando hay igualdad en sueldo por el mismo trabajo entre mujeres y hombres, porque ellas ganan 11 por ciento menos que ellos, según un estudio que se hizo entre todos.



Además, muchas salen del trabajo a seguir trabajando en la casa, para alimentar a todos, lavar toda la loza, arreglar toda la casa, y se madrugan a levantar a alistarlos a todos. Guapas mujeres. Y no ponen tutela tuturutela.



La lucha por la igualdad está en salir todos con pancartas para que no haya impunidad frente a los 731 feminicidios del 2016. Está en campañas sostenidas y de coraje como ‘No es hora de callar’. La lucha está en buscar que ellas no sean las que realicen el 32 por ciento de los trabajos informales. La inclusión está en pedir ‘todos’ justicia por todas las violaciones de niñas que cometieron las Farc. “Me acostumbré a morir cada vez que el comandante me hacía ir a su cambuche”, dijo una menor. Y todos miraron para otro lado. Y está en educar sobre el respeto a la mujer, desde la infancia. Lo demás son formalismos para empezar un discurso.



Le pregunté a Papá Noel sobre el ‘todos y todas’, y me dijo que eran ganas de “jo, jo, joooo”.



Feliz Navidad para todos.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com