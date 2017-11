El tema es la coca

Estos días salimos con Luna llena a un parque. Es decir, con mi perra recién desayunada. Cuando Luna ya había hecho la ‘gracia’ que pueden hacer los congresistas ausentistas que buscan atajar la JEP, un muchacho de buena pinta consumía droga entre tosecitas y carraspeos. En los parques se ven a menudo. Por ponerle algo de humor, pensaba yo: unos con sus perros, otros con sus porros. Pero es la vida de cada quien.

Luego vi en este diario la noticia de la incautación de 12 toneladas de cocaína pura al ‘clan Úsuga’ en el Urabá. Qué bien la Policía. El piso parecía el de una de las granizadas de estos días. Dice el informe que en las calles de Nueva York o en Ámsterdam costaría 360 millones de dólares. Sobre todo cuesta vidas. Y este año ya van 362 toneladas incautadas. ¿Y cuántas habrán coronado?



Todo esto me revivió otros momentos. Una noche, un taxista me contó que casi llora junto a un padre al que le hizo una carrera para llevar a su hijo a una olla. Dijo que el padre le decía con voz quebrada que prefería acompañarlo porque él sabía que regresaría con él. Y estaban luchando por salir. “Errda –era costeño el taxista–, uno aquí ve pelaítos comprando vicio”.

Errrda, querido lector, el daño que nos ha hecho y nos causa la droga es incalculable, estremece. De esta se desprenden casi todos nuestros males. La coca alimenta las guerrillas –a las que, a la vez, les destruyó su tal filosofía revolucionaria–, a los clanes y a sus clones; destruye la sociedad en todas sus capas, muchas vidas desde niños aún, muchas familias. Comenzando por las de los mismos capos, que, en medio de tetas y paraísos, viven una maldición. ¿En qué terminaron Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, los ‘Mellizos’ o ‘los Úsuga’? Un hermano de ‘Otoniel’, el nuevo rey puesto, ya murió. Caen, pero el negocio sigue.



Y los mandos medios se envician unos, mueren en vendettas otros, o van con sus huesos a la cárcel. Según la nota, a ‘los Úsuga’ les han detenido a 1.700 traficantes. Errrda, dice, Luna.



Lo grave es que es un producto de exportación. El informe de la ONU del año pasado revela que alrededor de 250 millones de personas consumieron droga en 2015 y al menos 190.000 murieron ese año por causas directas relacionadas con los ‘emputefacientes’. Por eso, y por mucho más –dice una canción–, unas 200.000 familias aquí generan su ingreso del cultivo de la coca. Y porque lo demás en el campo no da. O sí... da tristeza.



No veo la salida, decía un borracho. Porque se hacen enormes y costosos esfuerzos, se pierden vidas, pero, según la excelente entrevista de Salud Hernández-Mora ‘Confesión de un traqueto’, a un tipo de los tantos que sacan la droga de los puertos, todo se compra, y mucha droga pasa. Las conciencias tienen un precio.



¿Entonces? Aparte de la corrupción, este debe ser el tema de la campaña política. Porque puede pasar la JEP, puede firmar el Eln, pero si hay coca, la paz se dará a pedacitos, cada vez habrá más corrupción, más enfermos, más muertes.



¿Quién propone salidas viables? Como presidente del movimiento Polvo Democrático, del buen polvo, invito a los afiliados y afiliadas a hacer propuestas. Aquí sí pueden opinar. Les pregunto: ¿llegó la hora de la legalización? Se me ocurre que si la exguerrilla no entrega todas las rutas ni a los capos, no podría tener participación política. Y que el Eln haga lo mismo, o no hay negociación, que se creen un área de clases en los colegios sobre prevención y un plan educativo completo para los hijos de los cocaleros que dejen el negocio. Y que unos 3.000 reinsertados sean erradicadores y se incentive el campo.



Espero respuestas, queridos polvistas. Sobre todo, queridos candidatos. ¿O me la fumé verde?



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com