El problema son las armas

Es inevitable hablar hoy de Nikolas Cruz, ese muchacho de 19 años que el día de San Valentín, del amor, se llenó de odio y mató a 17 excompañeros de estudios con un rifle AR-15 e hirió a 15 más en Parkland, en Florida. No creo que allá un juez diga que el joven no es un peligro para la sociedad.

Otro lobo solitario, enfermo, con una cabeza a punto de explotar, que prendió todas las alarmas, pero no le pusieron cuidado. En la escuela no lo recuerdan por deportista, detallista o por hacer bromas, sino por portar armas, intimidar con ellas a los compañeros, por ser retraído y romper una ventana a patadas. Y hasta por darle en la cara a uno que le quitó la novia.



Y la decisión fue expulsarlo, no hubo ayuda médica. Aun con todo lo que había hecho y dicho por las redes, incluso al mismo FBI: “Quiero matar gente con mi AR-15”. Y enviaba fotos de su fusil. Tampoco le pusieron cuidado porque a Nikolas, que era huérfano, esa madre adoptiva que lo comprendía se le murió en noviembre, creo que el Día de los Difuntos. Y se deprimió más.



El problema en Estados Unidos no es la depresión, sino la presión de los fabricantes de armas, de los de la Asociación Nacional del Rifle, que se enriquecen mientras otros entierran a sus muertos. Parece que los armamentistas tuvieran funerarias. EE. UU. se escuda en los problemas psiquiátricos, pero ni el presidente ni el Congreso han entendido que la locura está en ellos, en la venta de armas.

Cada loco con su rifle, porque se consiguen como quien compra una prenda. Hasta las de repetición se compran a la medida de la intención de la matanza, sin pruebas ‘piscológicas’. “¿Número de cédula? –preguntan–. ¿El señor Urípides? ¿Se la empaco o se la lleva terciada? ¿Y no quiere ese otro? Mire que el punto de mira le sale con los ojos”. La desgracia allá, como aquí el narcotráfico, son las armas en casa.



Y pareciera que esta fuera una forma cruel de control demográfico. Que la gente se mate entre sí. Y entre no. En el mes y medio que va de este año, en la tierra de Trump –apellido que suena a cañonazo: ¡trumppp!– van 1.816 personas muertas a bala y 3.125 heridas. En EE. UU. las armas matan a unas 34.000 personas inocentes. Entre el 2011 y el 2017 murieron de ‘plomonía’ 200.000. Casi las mismas por nuestra guerra en 50 años. Nada raro, porque allá se calcula que hay 311 millones de armas en manos de los civiles. De ahí esta nueva tragedia, este nuevo dolor. Salgan a la calle, gringos, latinos, todos. La que se debe disparar es la protesta social contra los mercaderes de la muerte.



Por eso, creo que Santos hizo bien. Con los defectos inherentes, aquí debemos celebrar que se hayan entregado más de 8.000 fusiles de las Farc. Y debemos bregar para que otros se sigan desarmando, incluso espiritualmente. Porque no estoy de acuerdo en agredir a ‘Timochenko’ por salir de campaña con aguadeño puesto, ni con los que respaldan esa actitud. Del tomate se puede pasar al mate. Y nunca se acabará la violencia. Es difícil estar en los zapatos de las víctimas.



Sé que los jefes de la Farc no se han ganado el perdón; que es difícil para muchos olvidar las masacres, los secuestros de varios años, que truncaron vidas; las humillaciones en las alambradas, violaciones y tantos atropellos... Que solo se irán curando el dolor y la rabia si ellos piden perdón en serio y en cada tarima, si se desarman de su arrogancia. Y si hay justicia y reparación. Pero, a los que quieren ponerle munición a la campaña, con humildad les digo que siempre será mejor un tipo sin su AK47 AK en la democracia, así sea hablando ‘kaka 47’, y no causando más luto en otros. Desarmémonos.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com