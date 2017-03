¿Dictadura del siglo XXI?

Duele la situación a la que ha llevado la revolución bolivariana a Venezuela. Cada vez más, el socialismo del siglo XXI, que impulsó el difunto Hugo Chávez, se parece a una dictadura. Tiene toda la pinta.



Allá escasea casi todo: no hay alimentos, no hay seguridad, no hay empleo, no hay medicinas, no hay casi papel higiénico –o lo usa todo el Gobierno–, no hay casi democracia. Ella también alista maletas. Y no hay libertad de prensa. Ayer, la guardia venezolana, entre más de diez ‘cobardes y cobardas’, le pegaban y despojaban de su arma –un celular– a la corresponsal de Caracol Elyangélica González. Pero no la callarán, pues cada atropello contra la presa retumba.

Lo que sí hay allá es incertidumbre, necesidades y hambre entre la gente. Y un Maduro –al que le dicen ‘in’– desesperado, que se desprende del racimo de la democracia. Parecería increíble que en el país, tal vez, más rico de Suramérica, donde se abre la ducha y sale petróleo, hoy, algunos de sus hijos busquen comida en la basura. Oí el testimonio de uno de ellos, que dijo que lo hacía sin que su familia se enterara. Y otros lo hacen a ojos vistas, porque el hambre es superior a la pena.



Lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo de Justicia, mano izquierda del chavismo, al anular de facto la Asamblea Nacional –el Legislativo– “es un golpe de Estado con todas sus letras”, dijo Julio Borges, el presidente de la Asamblea. De golpe. O sí. Varios países y la prensa empiezan a calificar a Venezuela de dictadura. Y a corear oe, oe, oe, oe, OEA.

La Asamblea, elegida democráticamente, es el órgano opositor para evitar que se imponga el totalitarismo. Ahora los diputados, además, han perdido la inmunidad, están en peligro de ir a acompañar a Leopoldo López y a unos 100 más en las celdas, donde los humillan cada minuto. Pinta de dictadura.



El Libertador Simón Bolívar, quien una tarde dijo: “Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos”, no estará tranquilo en su tumba. Lo mismo, el gran mariscal Antonio José de Sucre, al ver a este gran... Maduro, picado por el pajarito dictador...



Qué pesar, como dice esa bella canción llanera, que debe sacar alguna lágrima rodada a los hermanos venezolanos: “Qué pesar, si nunca he dado motivo, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer... a mí me tocó esta ruta, y qué le vamos a hacer. Si hay que perder... aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer”.



Sigan luchando, venezolanos, donde estén, que un día no lejano vencerán. El jueves pasado, un especial de este diario nos contaba que aquí están, luchando, casi un millón de ellos. Y seguirán llegando. Es hora de ofrecerles la mano, no conozcamos el egoísmo; ellos aportan, traen empresa, son buenos trabajadores, merecen toda nuestra ayuda...



Lejos de la patria, de la familia, con poco horizonte, es duro, Maduro; hagámosles sentir que somos el mismo pueblo. Bienvenidos. Este país también tiene problemas, pero hay libertades y democracia. Aquí hay una economía estable, hay comida, la paz está en camino... Se respeta el Estado de derecho.



Eso sí, unos políticos nuestros sí conocen el egoísmo y no les gusta ni la paz. Ellos deben mirar las lecciones de Venezuela. Lo que significa dividir al pueblo, sembrarle odio, llevar populistas al poder.



Hay que condenar la corrupción, azote y causa de muchos males, pero de verdad: la de todos lados, la de todos los gobiernos, sin politización, con autoridad moral. Que no toque salir con una pancarta: ‘abajo yo’. ¡Abajo los corruptos!



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com