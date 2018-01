Como para alquilar galpón

Se acaban las vacaciones. Por estos días, millones de colombianos regresan a sus hogares, pelados en cuerpo y plata. Los bogotanos vuelven a este tráfico infernal que no se mueve. Aquí, el que se mueve es el tráfico de influencias. Pero no me desvío. Los campos están quedando solos, en los patios no hay ni pío, porque cerdos y pollos por esta época pagan el pato.

Con pasajes caros, aquí en la Tierra como en el cielo, el turismo se ha movido. Eso significa que este es un país donde se viaja más tranquilo, donde hombres de nuestro glorioso Ejército nos saludan en las carreteras con el pulgar arriba. Y con razón, pues por ellos, en gran medida, y por Uribe y Santos, para qué desconocerlo, tenemos paz.



Aunque falta, pero la seguridad ha mejorado. No olviden echar unos juguitos para ellos, no para Santos y Uribe, sino para los soldados, que sudan bajo el casco. Y hay suficiente policía de carretera.



Hoy, 6 de enero, casi se acaba el último puente de la temporada, el de los reyes magos, que siempre llegan un poco colgados con los regalos para el Niño Dios. La situación de los reyes en Colombia está solo para oro ‘golfi’. Bienvenidos. Eso sí, traigan incienso suficiente y con varias esencias, porque se viene una larga campaña política en la que se hablará miércoles y jueves, y se necesita mucho aroma.



La mirra es necesaria porque trae resina, indispensable para empezar bien el año: ‘resinación’ para pagar las deudas del viaje, los colegios y universidades; ‘resinación’ para separarse después de las peleas del paseo por las cuentas; ‘resinación’ ante el aumento del salario mínimo, que subió 43.525 pesos, más el ‘suicidio’ de transporte; ‘resinación’ ante las alzas de enero...



Y ‘resinación’ para afrontar el año electoral más importante en mucho tiempo en nuestro país. Un año pos: postulaciones, posconflicto, posacuerdo, posverdad y posesiones presidencial, parlamentaria y ministerial.

Por el futuro de este país, es hora de la tolerancia. De que en las campañas inventen soluciones en vez de mentiras. FACEBOOK

TWITTER

Este será un año histórico. Por primera vez llegarán las Farc al Congreso oficialmente, como diría el maestro Darío Echandía, a “echar lengua en lugar de echar bala”. Eso es lo mejor que nos ha pasado. Y en el Congreso sí que se habla oro, incienso y mucha mirra. Por eso se llama parlamento, que viene de parlar.



El recinto de las leyes está como para alquilar galpón, como dijo un pollo. Seguramente habrá una escena inolvidable el 20 de julio: Santos, Iván Márquez y el expresidente Uribe en el mismo salón. ¿Se darán el saludo de la paz? Imagino esos debates con la Farc allí. Ojalá todos con altura y con los espíritus desarmados. Quizás, quizás, quizás.



Será un 2018 complejo, en un país que cambió. Y en el que todos debemos estar a la altura, pues, como dijo el pensador y premio nobel de paz ‘Juampa’: “Solamente los imbéciles no cambian cuando cambian las circunstancias”. Cambiemos.



Este será un año para aclimatar la paz y ver si el Eln se la juega por firmarla con Santos, porque después el camino puede ser más largo. Tienen en Gustavo Bell a un gran interlocutor. Y debe ser un año de respeto, en el que se atemperen los ánimos y haya debate civilizado. Ya estamos aburridos de ataques personales y de siembra de odio.



Por el futuro de este país, es hora de la tolerancia. De que en las campañas inventen soluciones en vez de mentiras. Y que siga el destape de la corrupción y haya sentencias.



Será el año de Putin y del hijo de Putin, porque tendremos el Mundial de Fútbol de Rusia. Y allá estará nuestra Selección, con la camiseta de todos, uniendo a este país, dándole alegrías, haciéndonos sufrir y vibrar.



Un feliz retorno. Un gran año, queridos lectores y polvistas democráticos, y que la política no divida lo que el fútbol ha unido.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com.co