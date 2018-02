Capar a los monstruos

En días pasados, en Lansing, Míchigan, fue condenado a entre 40 y 175 años de prisión ese hijo de... Míchigan, por no decirle la palabra que uno piensa, Larry Nassar, el médico violador de niñas gimnastas olímpicas de Estados Unidos. En la audiencia, que duró una semana, hablaron 156 mujeres víctimas del desgraciado, como decía la peruana Laura Bozzo.

Nassar está acusado de abusar de niñas entre los 6 y los 14 o 15 añitos... la edad de la ternura. El estrado era un mar picado de ira contenida y lágrimas de dolor. Y de frases contundentes. Me estremecieron unas que escribió Simone Biles, maravillosa atleta, cuatro veces campeona olímpica: “Me robó la inocencia, la privacidad, la seguridad y la confianza”. “Un monstruo que solo me dejó dolor y cicatrices”. “Mi primera experiencia sexual llegó cuando aún iba a la guardería”.



El mundo se ha vuelto insensible, pero lo que pasó es inaceptable. Quienes vimos a virtuosas medallistas como Aly Raisman, McKayla Maroney, Gabby Douglas, Jordyn Wieber o la misma Simone Biles, entre muchas más, luchar a muerte por una medalla dorada que luego celebraban con sus entrenadores y padres no imaginamos que ahí estaba hecha realidad, letra por letra, la frase ‘no todo lo que brilla es oro’. Ellas sufrían en silencio el calvario de haber sido abusadas por el monstruo.

48 niños y niñas de 0 a 17 años son violados cada día; seres que pertenecen al equipo de todos, del futuro. FACEBOOK

TWITTER

Aly Raisman, ahora de 19 años, le dijo de frente a Nassar que imaginara lo que es no tener poder ni voz. Pero, ahora “estoy empezando a usarlos... Todas estas mujeres valientes vamos a usar nuestras voces para asegurarnos de que te toque lo que mereces, una vida de sufrimiento, reviviendo todas las palabras que te dijo este poderoso grupo de sobrevivientes”.



Sí, admirada Aly. Larry solo merece estar detrás de barrotes y que de vez en cuando alguien pase, lo coja de las pruebas y se las tuerza.



Me llamó la atención la palabra ‘sobrevivientes’, pues se entiende que una violación es matar la ilusión, el futuro, la inocencia, como le dijo a Nassar Kaylee Lorincz, otra víctima, de quien él había abusado cuando tenía 13 años.



Y para no olvidar tampoco las palabras de la jueza federal Rosemarie Aquilina, quien lo sentenció como jueza, pero también como mujer, como madre, como ser humano: “Es mi honor y privilegio sentenciarlo porque no merece salir de la cárcel nunca jamás. Acabo de firmar su sentencia de muerte”. Tal vez, pues el monstruo tiene 54 years old.



Perdonen, lectores, por no tener hoy una pizca de humor. Sé que la vida sin humor no tiene chiste, pero, cómo más, cuando uno sabe que, así como pasó allá –que nadie vio, o toleraron–, aquí todos los días, cada hora, son violados niños y mujeres.



Según cifras de Medicina Legal, el año pasado, en Colombia, 48 niños y niñas de 0 a 17 años eran violados cada día; seres que pertenecen al equipo de todos, del futuro. Algunos hijos de padres que son medalla de oro en sobrevivir y deben dejar a los menores solos, expuestos al ‘Lobo Feroz’, como se autodenominó Juan Carlos Sánchez, acusado de violar a 500 niños en Barranquilla y que había sido capturado, pero se fue de caza de nuevo por vencimiento de términos. Que venga la jueza Aquilina.



¿Qué hacemos? Propongo campañas para incentivar la prevención, llevar más psicólogos a los colegios, que haya alianzas entre padres y maestros para vigilar y denunciar. Que las mismas familias traten médicamente a sus lobos y los entreguen, dado el caso. Enseñarles a los niños que su voz será escuchada. Y no dejarlos solos. Las madres y los padres cabeza de hogar deben hacer teletrabajo o ser subsidiados.

Y que, si es el caso, se llegue a la castración de los depredadores sexuales. Pero no podemos seguir siendo tan olímpicos.



luioch@eltiempo.com