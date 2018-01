En el mundo corre el hashtag #MeToo (a mí también), para condenar el detestable acoso sexual. En medio de todo, no olvidemos a los niños. Según Medicina Legal, allí se practican en promedio 48 exámenes diarios por denuncias de abusos sexual a menores. Aquí hay una tragedia horrenda. ‘Ellos también’.

Hoy, ante otro drama que nos toca a todos, nos manda la mano al bolsillo y viola nuestros derechos, como es la corrupción, propongo un #MeToo, o mejor #MeRoo, para decir que a mí también me robaron. Que nos están robando a todos.



El caso más emblemático está en el departamento de Córdoba, donde montaron el ‘cartel de la hemofilia’, esa dura enfermedad genética que impide la correcta circulación de la sangre. Se dice que la descubrieron los rabinos judíos en el siglo II después de Cristo.



La corrupción es una enfermedad degenerativa y parece que también contagiosa. A los ladrones no les corre sangre por las venas, les importa un rábano desangrarnos a todos. Este, además, es un delito cruel que juega con la vida de los enfermos, las verdaderas víctimas de los bandidos, pues los pacientes de hemofilia no recibían los tratamientos porque los ‘hemopíllicos’ se llevaron unos 50.000 millones de pesos. Aparte de 1.300 millones de los que tienen síndrome de Down. Es un crimen de lesa humanidad. Pero en este país, que baila todos días al ritmo del ‘turumbis tumbis tumbis, viva la fiesta’, ya poco nos escandaliza. Un escándalo tapa el otro.

La corrupción es una enfermedad degenerativa y parece que también contagiosa. A los ladrones no les corre sangre por las venas, les importa un rábano desangrarnos a todos. FACEBOOK

TWITTER

Ahora, en ese departamento –según la Procuraduría– hay otro cartel: el del sida. Con el mismo modus ‘roberandi’: crear pacientes de papel. Dijo el procurador Carrillo que crearon unos 800 pacientes para llevarse los dineros. Según él, los pagos se hacían, casi todos, sobre tratamientos no incluidos en el plan obligatorio de salud (POS), y POS lograban cobrar por medio de tutelas que eran reconocidas por la gobernación a la caja de compensación Comfacor. ¿Y los enfermos reales? POS desamparados, no les importan. Dizque mensualmente se llevaban unos 500 millones en el turumbis tumbis.



El sida es la enfermedad de inmunodeficiencia humana, se contrae con el contacto sexual y para prevenirla se aconseja el condón. La corrupción es síndrome de inmunda deficiencia de honestidad y se transmite por medio del contacto con don corrupto en este triste país, donde ya hay que usar preservativo moral.



Esperemos el desarrollo de las investigaciones. La tarea de la Procuraduría es loable. Y las instituciones tienen que bregar para que no sea POS, sino pre. Que haya control sobre los contratos. Por ahora, pregunto: ¿Está todo bien en los de alimentación escolar? ¿Y en los de la salud en otros departamentos? Es urgente que haya justicia, toda.



Y, ya que se viene una campaña política, es clave votar por los más honestos y capaces, no por los más rapaces. El problema ya no son las Farc, sino la corrupción, señores candidatos. Que sea un compromiso, por encima de odios y colores, limpiar la política, pues allí está la cepa del mal, para el que aún no hay vacuna. Su responsabilidad es enorme, porque a todos nos han robado hasta la fe en los políticos y en el país.



Tenemos que votar por hojas de vida limpias, por el que ponga su declaración de renta al aire, por la propuesta más concreta en esta materia, por quien no tenga ‘robo de paja’ ni relaciones peligrosas. Que se haga una campaña gigante, por todas las redes, contra la corrupción, contra la venta de votos, porque el que compra el voto compra el puesto y vende la conciencia. Que el #MeRoo sea masivo, que se denuncie y se proteste hasta lograr el corruptus interruptus.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com